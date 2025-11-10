Nuevo temblor en la zona centro norte: Conoce la magnitud y el epicentro reportado por Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes 10 de noviembre, a las 08:28 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 113 km al oeste de Canela Baja, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
