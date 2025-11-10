SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la zona norte

10 nov. 2025 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, tras un fuerte temblor registrado durante la mañana en la zona norte del país.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

El movimiento telúrico, según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, se registró a eso de las 07:49 horas y tuvo una magnitud de 5,3. Su epicentro fue 26 km al norte de Antofagasta con un profundidad de 70 km.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor