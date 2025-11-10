Fuerte temblor se percibe en la zona sur del país: Revisa la magnitud reportada por Sismología

10 nov. 2025 - 06:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 10 de noviembre, a las 06:10 horas, un fuerte temblor de magnitud 4,9 se percibió en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 32 km al sureste de Chos Malal, ciudad ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, cerca de la frontera con la región de Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 216 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor