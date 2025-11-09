Temblor se percibe en la zona sur: Conoce la magnitud que tuvo el sismo
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 15:03 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 37 km al noroeste de Coronel, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.