Fuerte temblor se percibe en la zona norte: Conoce la magnitud que tuvo el sismo
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 13:00 horas, un temblor de magnitud 4.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 80 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 205 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.