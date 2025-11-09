Temblor se registra en la zona central del país: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

09 nov. 2025 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 13:24 horas, un temblor de magnitud 3.1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al noreste de Los Andes, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 122 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor