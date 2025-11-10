Logo Mega

Fuerte temblor se registra en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 10 de noviembre, a las 07:49 horas, un fuerte temblor de magnitud 5,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 26 km al norte de Antofagasta, en la región del mismo nombre. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

