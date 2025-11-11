Sismo se percibe en la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del temblor

11 nov. 2025 - 04:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes 11 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:02 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 112 kilómetros al noreste de Mina La Escondida, a 145 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.