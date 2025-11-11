Sismo se percibe en la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este martes 11 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:02 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 112 kilómetros al noreste de Mina La Escondida, a 145 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de