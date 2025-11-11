Compró departamento con Subsidio DS49 en Arica y ahora tendrá que devolverlo: ¿Cuáles son las razones?

11 nov. 2025 - 17:16 hrs.

Una vecina de Arica fue sentenciada a devolver el departamento que se adjudicó con el Subsidio DS49, luego de perder un conflicto judicial que la enfrentó contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Arica y Parinacota.

El caso pasó por las tres instancias civiles que establece el Poder Judicial: el 2° Juzgado de Letras de Arica, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En todas se concluyó que, tras recibir las llaves del que era su hogar, la mujer cometió una infracción cuya principal consecuencia es tener que restituir el inmueble.

¿Por qué la mujer tendrá que devolver el departamento al Serviu?

El Subsidio DS49 es una ayuda habitacional para que las familias más vulnerables cumplan el sueño de la casa propia. Su más grande característica es que no requiere de la obtención de un crédito hipotecario, pues la compra o la construcción de la vivienda la financia el Estado, más los ahorros que pueda tener el beneficiario.

Lo que seguramente muchos desconocen sobre él es que está regulado por obligaciones y prohibiciones. Por ejemplo, su artículo 60 establece que el inmueble debe ser habitado por la persona y/o su núcleo familiar durante un plazo mínimo de cinco años, contados desde la entrega material.

En este caso, el Serviu demandó a la mujer tras detectar que incumplió el artículo. Desde que se lo otorgaron en diciembre de 2022, funcionarios visitaron su departamento tres veces entre 2023 y 2024: en ninguna fue posible hallarla. Por lo tanto, el organismo la excluyó de la nómina de subsidiados y le solicitó la devolución del hogar.

Vecina alegó, pero sus argumentos no convencieron

Como respuesta, la afectada mencionó que ejercía como cuidadora informal de su madre y hermano, entonces se ausentaba de su apartamento de lunes a viernes, y algunos fines de semana, entre las 8 y las 18 horas.

Afirmó que, justo un día que fueron a fiscalizarla, estaba con su familia de compras. También agregó que su marido no solía estar en casa en su mismo horario, por dedicarse a la venta de pasajes en el terminal de buses de la ciudad nortina.

Su tercer argumento fue que siempre acudió a las citaciones del Serviu cuando sus funcionarios la visitaban sin éxito, llevándole los documentos que acreditaban el uso del inmueble (boletas de luz y agua, por ejemplo).

Sin embargo, todo lo anterior no convenció al Serviu ni menos a la justicia. Primero, el 2° Juzgado de Letras de Arica desestimó todas sus pruebas, por considerarlas un ataque al procedimiento administrativo que comenzó tras identificarse su infracción.

La vecina llevó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Arica, pero no tuvo suerte. Mismo resultado obtuvo en la Corte Suprema: el máximo órgano del Poder Judicial calificó de "falta de fundamento" su intento por revertir la decisión de las anteriores instancias. Así, no tendrá más opción que devolver al Serviu el departamento que habita en Arica.

