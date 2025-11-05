¿Cuánto cuesta una casa en uno de los tres barrios más exclusivos de Chile?

05 nov. 2025 - 16:26 hrs.

Un nuevo estudio de la consultora inmobiliaria Colliers reveló cuánto puede costar una casa en los tres barrios más exclusivos de Santiago, todos ubicados en la comuna de Vitacura, conocida por albergar a algunas de las fortunas más altas de Chile.

Según Diario Financiero, se trata de Lo Curro, Santa María de Manquehue y Jardín del Este, barrios catalogados como los más caros y exclusivos de la capital.

Características que hacen exclusivo a Vitacura

Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers, explicó al citado medio que estos sectores destacan por "su ubicación estratégica con acceso directo a la Costanera Norte, su baja densidad, amplias áreas verdes, viviendas de gran tamaño y servicios premium —colegios, restaurantes y centros comerciales—".

Además, el valor del suelo y de las propiedades en estos barrios ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de la última década.

¿Cuanto pueden costar las viviendas en estos barrios?

Estos son los precios de las viviendas por metros cuadrados, según el analisis:

Hace 10 años , el valor promedio rondaba las 87 UF/m² (US$ 3.655 o $3.455.729 )

, el valor promedio rondaba las 87 UF/m² (US$ 3.655 o ) Actualmente , supera los 120 UF/m² (US$ 5.000 o $4.727.400 )

, supera los 120 UF/m² (US$ 5.000 o ) Las propiedades parten desde las 40.000 UF (US$ 1,6 millones o $1.510.912.000 )

(US$ 1,6 millones o ) En algunos casos, superan las 80.000 UF (US$ 3,3 millones o $3.116.256.000)

A pesar de los altos costos, la oferta de viviendas es escasa. Colliers advierte que existen poco más de 500 casas en venta en estos barrios, representando menos del 1% del stock total en la Región Metropolitana.

El mercado está formado principalmente por reventas, debido a la falta de suelo disponible para nuevos proyectos. Por ello, las nuevas edificaciones suelen ser departamentos de alto estándar ubicados en ejes como Nueva Costanera y Avenida Vitacura, superando en número a las casas.

ATON

Comparación internacional: Vitacura entre los barrios más caros de Latinoamérica

El análisis de Colliers también comparó los barrios más exclusivos de Chile con sectores de alta gama en el resto del continente, como Argentina, Brasil y México.

El ranking quedó de esta forma:

Puerto Madero (Buenos Aires, Argentina). Metro cuadrado supera los US$5.000 ($4.720.775) Río de Janeiro (Brasil) Ciudad de México (México)

Los exclusivos barrios de Vitacura se posicionaron en el cuarto lugar, por sobre los sectores más exclusivos de Lima, en Perú, y Bogotá, en Colombia.

Todo sobre Vivienda