Fue terminado en 40 días: Así es el edificio que podría albergar viviendas sociales de 63 metros cuadrados

04 nov. 2025 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Tan solo 40 días. Ese fue el tiempo que tardó en ser ensamblado un edificio y acondicionado. Lo que suena a algo sumamente difícil, que solo podría ocurrir en China, sucedió en nuestro país, más específicamente en la zona de la Laguna Carén, en la comuna de Pudahuel.

Se trata del edificio Momentum, un bloque de seis pisos que se erigió en el Parque de Innovación del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC). Este piloto pionero busca destacar la versatilidad de la construcción industrializada y ya demostró que la obra gruesa puede realizarse de forma automatizada, con alto control de calidad, en poco tiempo y con menos molestias para el entorno.

De acuerdo con lo que explica a LUN Daniela Vásquez, gerenta del programa Construye Zero de CTEC: "Se instalaron las escaleras, la tabiquería, la cubierta y las ventanas de grandes dimensiones, porque las pequeñas venían preinstaladas. También se pusieron los pisos —que son de vinílico, porcelanato y gres porcelánico—, los cubrejuntas y se hizo el remate de la pintura".

¿Cómo es el novedoso edificio que se montó en un día?

El primer nivel fue pensado para oficinas; el segundo y tercero, para departamentos sociales de 63 metros cuadrados, de dos y tres dormitorios. En tanto, el cuarto piso alberga un departamento para familias de clase media, con dos dormitorios. Asimismo, el quinto y sexto piso están habilitados para un penthouse.

En cuanto al proceso de edificación, Félix Escudero, gerente general de TW —una de las tres empresas que conforman el conglomerado que llevó a cabo el proyecto— indicó: “Llegamos con los tabiques prefabricados desde nuestra planta, de manera que en el lugar solo tuviéramos que instalarlos en cada nivel. Nos demoramos dos días en todo el edificio”.

Sobre la posibilidad de redistribuir los espacios, Escudero explica: “Se puede desmontar todos los muros y dejar la distribución como se quiera. El tabique se reutiliza porque no es un elemento estructural, no toma carga”.

Si bien el edificio fue montado en un día, el proceso completo tardó 40. Daniela Vásquez aclara: “El periodo de terminaciones es más lento porque implica procesos más finos. Si bien logramos datos impactantes, como una ejecución de obra gruesa —con fundaciones, fabricación y montaje de los módulos— 32% más productiva que una obra tradicional, el desarrollo en 40 días de las terminaciones considera varios factores. Por ejemplo, se trabajó con equipos acotados y no con los que se tendrían en una obra real".

