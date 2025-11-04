Homicidio frustrado en Lo Barnechea: Hombre está en riesgo vital tras recibir disparo en plena calle

04 nov. 2025 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado se registró durante las últimas horas en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, donde un hombre resultó gravemente herido por disparos.

Según informó la Fiscalía, el ataque se produjo a eso de las 18:00 horas del lunes en plena calle. La víctima fue trasladada por vecinos hasta un centro de salud, donde permanece en riesgo vital.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por el homicidio frustrado en Lo Barnechea?

El fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "un sujeto se encontraba en la vía pública, en el sector del Cerro 18, sector norte de la comuna de Lo Barnechea, en donde recibe al menos un impacto balístico en su cráneo".

"Son cosas preliminares que se están investigando conjuntamente con ECOH y con la Brigada de Homicidios (BH)" de la Policía de Investigaciones (PDI), agregó. Sin embargo, deslizó que "habría más de un atacante".

El persecutor señaló que "la víctima es de nacionalidad chilena, es mayor de edad y mantendría registros antiguos penales", y aseguró que el ataque sucedió cerca de "su domicilio, vive por el sector donde suceden los hechos".