Comerciante de 50 años es asesinado a disparos afuera de su local en Conchalí

04 nov. 2025 - 00:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un comerciante de 50 años de nacionalidad chilena fue asesinado a disparos durante la noche del lunes, en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana.

Según información entregada por Fiscalía y Policía de Investigaciones (PDI), se trató de un ataque perpetrado por varias personas, quienes bajaron de un auto y abordaron a la víctima afuera de su local, cerca de la calle Cacique de Arauco.

El comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, detalló que "conforme al trabajo del sitio del suceso, hemos podido establecer la presencia de múltiples evidencias balísticas, entre vainillas, encamisados y cartuchos de proyectil balístico, además de evidencia hematológica".

"A partir del examen externo médico-criminalista, hemos podido establecer que el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal", agregó, indicando que el hombre fue llevado a un centro de salud, "donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones".

"Se están investigando si es que la víctima tenía rencillas anteriores con alguien"

El detective consignó que "un equipo de oficiales se encuentra empadronando el sector en búsqueda de cámaras de seguridad y también tomando declaraciones a testigos, que nos proporcionarán antecedentes de relevancia para poder reconstruir la dinámica del hecho".

Por su parte, el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), consignó que "se están investigando si es que la víctima tenía rencillas anteriores con alguien, si es que existía algún móvil con algún sujeto que a lo mejor hubiese desencadenado en este homicidio en su contra".

Además, confirmó que "en las afueras de su local comercial, que también es el lugar en donde él cercanamente vivía (...) llega un vehículo, desde el cual a lo menos bajan dos personas y le dan diversos impactos balísticos a la víctima. A lo menos son 7 impactos balísticos los que él mantiene en su cuerpo".