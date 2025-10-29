Tienen un promedio de 60 m2 y cuentan con dos dormitorios: Así son las nuevas viviendas que entregó el Serviu en Colina
El viernes pasado fue un día emotivo para 510 familias, ya que recibieron las llaves de sus viviendas definitivas en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.
El condominio "Jardines de Esmeralda ll" fue construido por Democorp y la Entidad Patrocinante Evolutiva, donde las viviendas tienen un promedio de 60 m2, cuentan con ventanas de doble vidriado hermético, envolvente térmica y otras mejoras ambientales.
El detalle de las viviendas del condominio "Jardines de Esmeralda ll"
En concreto, el condominio tiene 126 casas con dos dormitorios, cocina, living-comedor y un baño. Asimismo, hay 384 departamentos con tres dormitorios, logia, balcón, cocina, living-comedor y un baño.Ir a la siguiente nota
Otra de las particularidades de "Jardines de Esmeralda ll" es que hay viviendas que están adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, lo que además de tener una adaptación distinta en la conformación de la vivienda, se traduce en estacionamientos preferencias y rampas de acceso en sus calles, según detalló el Serviu.
Ver esta publicación en Instagram
Por otro lado, las familias del nuevo condominio podrán contar 11 espacios de áreas verdes, zonas de descanso, plaza de juegos, 4 sedes sociales, equipamiento comunitario y 255 estacionamientos de vehículos.
Los habitantes de "Jardines de Esmeralda ll" también estarán cercanos a consultorios, colegios, supermercados y paraderos de locomoción colectiva.
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Pagas arriendo y quieres cumplir el sueño de la casa propia?: Conoce los requisitos del Subsidio Leasing Habitacional DS120
- Subsidio al Dividendo: ¿Cómo se obtiene la rebaja en la tasa de interés del crédito hipotecario?
- Cuesta más de 44 mil UF y tiene 550 metros cuadrados: Así es lujoso penthouse que se vende en Las Condes