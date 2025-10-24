Subsidio al Dividendo: ¿Cómo se obtiene la rebaja en la tasa de interés del crédito hipotecario?

24 oct. 2025 - 14:00 hrs.

El Subsidio al Dividendo busca aliviar el costo del pago mensual de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario, mediante la aplicación de una rebaja del 0,6% en la tasa de interés del préstamo para todas las familias que reúnan los requisitos.

Actúa directamente sobre el financiamiento, no como un aporte en efectivo al beneficiario, sino como un descuento en el valor del dividendo a pagar. Así, apunta a moderar la carga mensual sin necesidad de trámites complejos.

Además, viene acompañado por una garantía estatal que cubre hasta el 60% del valor de la vivienda, lo que ayuda a disminuir el riesgo para el banco y facilita el acceso al crédito.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio al Dividendo?

Para obtenerlo, quienes aspiren al beneficio deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser persona natural (las empresas no pueden ser beneficiarias).

La casa o departamento que interesa comprar debe ser nueva y su valor de hasta 4.000 UF.

Si la vivienda se adquirirá con promesa de compraventa, esta debe haber sido firmada desde el 1 de enero de 2025 en adelante.

Quienes se ajusten a los requerimientos, podrán solicitar el Subsidio al Dividendo hasta el 27 de mayo de 2027. Sin embargo, cabe recordar que solo hay 50.000 cupos, de los cuales 6.000 están reservados para familias beneficiarias del Subsidio DS15.

¿Cómo se accede al Subsidio al Dividendo?

Una característica importante de este subsidio es que no requiere postulación, se otorga automáticamente: la propia institución que otorga el hipotecario será la encargada de aplicar la rebaja correspondiente sobre la tasa de interés del crédito.

"No es necesario hacer otras gestiones, porque el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio", explica ChileAtiende en su web. Sobre su vigencia, añade que se extenderá por todo lo que dure el préstamo, con un máximo de 30 años.

¿En qué bancos puedo solicitar el Subsidio al Dividendo?

Hasta el 27 de mayo de 2027 o mientras haya cupos, el Subsidio al Dividendo se puede solicitar en los siguientes bancos:

BancoEstado

Falabella

Santander

Itaú

Banco de Chile

BCI

Consorcio

Bice

Scotiabank

Banco Internacional

Coopeuch

Mutuos Hipotecarios Renta Nacional

