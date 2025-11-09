Subsidio DS1: Esta es la fecha en que comienzan las postulaciones

09 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Se aproxima el proceso de postulación para el segundo llamado al Subsidio DS1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que el primero se produjo a principios de año. Este beneficio da la opción a familias chilenas de acceder al sueño de la casa propia.

Es importante tener en consideración que este subsidio contempla tres tramos, cada uno con diferentes requisitos, como el ahorro que exigen para postular, así como también que cada uno entrega un monto distinto.

Fue los últimos días de octubre que el Minvu dio a conocer las fechas de postulación para el segundo llamado de este beneficio habitacional.

¿En qué fecha comienzan las postulaciones al Subsidio DS1?

Según informa el portal ChileAtiende, existirán tres instancias para postular, dependiendo de la situación de cada aspirante al subsidio.

Postulación Automática : Este será el primer proceso de solicitud que se abrirá, pues aplica para aquellos que al primer llamado de este 2025 y que no fueron seleccionados. Se realizará desde el martes 18 al viernes 28 de noviembre de este año.

: Este será el primer proceso de solicitud que se abrirá, pues aplica para aquellos que al primer llamado de este 2025 y que no fueron seleccionados. Se realizará desde el de este año. En línea : Disponible para todos los aspirantes. Desde el miércoles 19 al viernes 28 de noviembre .

: Disponible para todos los aspirantes. Desde el . Vía formulario de atención ciudadana: Esta corresponde solamente para aquellos que no hayan podido postular de manera automática o en línea. Será desde el viernes 21 al viernes 28 de noviembre.

Las postulaciones se podrán realizar en las fechas antes mencionadas en el sitio web del Minvu, disponible en el siguiente enlace (clic aquí).

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio DS1?

Dependiendo del propósito para el que se quiere usar el beneficio habitacional, cada uno de sus tramos exige un ahorro mínimo distinto. En detalle:

Compra de vivienda nueva o usada

Tramo 1: 30 UF (cerca de $1.190.000).

Tramo 2: 40 UF (alrededor de $1.590.000).

Tramo 3: 80 UF (aproximado en $3.170.000).

Construcción de vivienda en sitio propio y/o densificación predial

No existe el tramo 1 en este propósito.

Tramo 2: 30 UF (cerca de $1.190.000).

Tramo 3: 50 UF (alrededor de $1.980.000).

