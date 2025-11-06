Subsidio DS1: ¿Qué ahorro mínimo debo tener antes de postular?

06 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Una de las ayudas más importantes que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) es el Subsidio para Sectores Medios, popularmente conocido como DS1, que va en ayuda de las familias de medianos ingresos que no son propietarias de una vivienda y tienen capacidad de ahorro.

Su periodo de postulación ya fue anunciado. A quienes se lo adjudiquen, les permitirá comprar una vivienda nueva o usada, aunque también pueden edificar una casa propia en sectores urbanos o rurales.

Cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

¿Cuál es el ahorro mínimo que se exige para solicitar el Subsidio DS1?

De repetirse las mismas exigencias que en su primer llamado nacional 2025 —resultados disponibles aquí—, el monto del ahorro mínimo para participar en la segunda convocatoria nacional del DS1 varía según los tramos:

El tramo 1 es para comprar viviendas de hasta 1.100 UF (hasta 1.200 UF para determinadas zonas geográficas) y exige un ahorro mínimo de 30 UF , las que actualmente equivalen a $1.185.630 .

es para comprar viviendas de hasta 1.100 UF (hasta 1.200 UF para determinadas zonas geográficas) y exige un , las que actualmente equivalen a . El tramo 2 es para comprar viviendas de hasta 1.600 UF (hasta 1.800 UF para algunas zonas geográficas) y requiere un ahorro mínimo de $1.580.840 .

es para comprar viviendas de hasta 1.600 UF (hasta 1.800 UF para algunas zonas geográficas) y requiere un ahorro mínimo de . El tramo 3 es para comprar viviendas de hasta 2.200 UF (hasta 2.600 UF para ciertas zonas geográficas) y pide un ahorro mínimo de 80 UF, unos $3.161.680.

Las postulaciones, de manera 100% en línea (requiere Clave Única), estarán abiertas entre el 18 y 28 de noviembre próximo a través del banner disponible en el sitio web www.minvu.cl.

¿Cuáles son los otros requisitos del Subsidio DS1?

Además del ahorro mínimo, las otras condiciones para ser beneficiario del Subsidio para Sectores Medios son:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Clave Única.

Poseer carnet de identidad vigente (extranjeros con residencia definitiva en Chile deben tener su respectiva cédula chilena).

La mencionada cuenta de ahorro para la vivienda debe tener un plazo de antigüedad mínimo de un año. Vale decir, no servirán las que fueron abiertas después del 30 de octubre de 2024.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

No superar el tramo de vulnerabilidad socioeconómica en el RSH que exige cada tramo: 60% en el tramo 1 y 80% en el tramo 2. En el caso del tramo 3, si el usuario supera el 90%, no podrá sobrepasar los ingresos que el Minvu determina para cada región, provincia o comuna.

Todo sobre Subsidio DS1