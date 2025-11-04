Subsidio DS1: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

04 nov. 2025 - 11:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció hace casi una semana la apertura del segundo llamado nacional de 2025 al Subsidio para Sectores Medios, beneficio que va dirigido a familias de ingresos medios que no son propietarios de una vivienda y tienen capacidad de ahorro.

Con este subsidio, quienes resulten beneficiarios podrán complementar el valor de un departamento con un crédito hipotecario o recursos propios.

En concreto, el subsidio DS1 permite comprar una vivienda nueva o usada o construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio DS1?

Cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

¿Cuándo se podrá postular al Subsidio DS1?

Las postulaciones, de manera 100% en línea (requiere Clave Única), estarán abiertas entre el 18 y 28 de noviembre próximo a través del banner disponible en el sitio web www.minvu.cl.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

Entre los requisitos generales para postular, se cuentan:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula de Identidad Nacional.

Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula (Tramo 1: hasta del 60% del RSH, Tramo 2: hasta del 80% del RSH)

Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH, - Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

Acreditar una cuenta de ahorro abierta hace al menos doce meses. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de octubre de 2024.

Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al próximo jueves 30 de octubre de 2025.

Para este llamado se considerarán las siguientes condiciones especiales o facilidades:

No se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

Se ampliará la vigencia de documentos de acreditación del terreno en la modalidad de construcción en sitio propio (emitidos con fecha no anterior al 1 de enero de 2024). Asimismo, no se exigirá la presentación de estos documentos a quienes los hayan presentado en el primer o segundo llamado al DS1 de 2024 o al primer llamado a este subsidio de este año (2025).

La vigencia de la residencia definitiva de las personas extranjeras será verificada en forma previa al proceso de selección. Será necesario que presenten su cédula de identidad para personas extranjeras en la que conste su residencia definitiva (exceptuando la postulación automática).

