Buscan familia que adopte a tres hermanos en la región Metropolitana: Son parte de programa de Búsquedas Abiertas

25 jun. 2026 - 11:41 hrs.

¿Que pasó?

Las búsquedas abiertas para la adopción son una estrategia excepcional que busca ampliar las posibilidades de encontrar una familia para niños, niñas y adolescentes que esperan la oportunidad de crecer en un hogar.

Esta iniciativa está orientada a aquellos niños, niñas y adolescentes que no han encontrado una familia idónea mediante los procesos tradicionales de adopción. Se trata de una convocatoria institucional y pública que se difunde a través de páginas oficiales, redes sociales y organizaciones vinculadas a la adopción.

La estrategia está enfocada principalmente en grupos de hermanos y de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de salud. Las familias interesadas deben pasar por un proceso formal, gratuito y de preparación antes de avanzar en una posible adopción.

En la Región Metropolitana, tres hermanos buscan una familia que pueda entregarles cariño, estabilidad y nuevas oportunidades para su futuro, manteniéndolos juntos. A través de las redes sociales del Servicio de Protección, se dio a conocer la historia de los tres niños y su búsqueda de una familia.

¿Quiénes son los niños en adopción?

Miguel, de 14 años , disfruta de las plantas y la naturaleza, además de ser aficionado a los videojuegos. Su comida favorita son las salchipapas.

, disfruta de las plantas y la naturaleza, además de ser aficionado a los videojuegos. Su comida favorita son las salchipapas. Carlos, de 12 años , es amante del fútbol y tiene una gran pasión por el dibujo. Es descrito como un niño tranquilo y de aprendizaje constante.

, es amante del fútbol y tiene una gran pasión por el dibujo. Es descrito como un niño tranquilo y de aprendizaje constante. David, de 8 años, disfruta de asistir al colegio y también comparte el gusto por los videojuegos con su hermano mayor. Al igual que la de Miguel, su comida favorita son las salchipapas.

*Los nombres de los niños fueron cambiados por su privacidad.

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Los tres hermanos coinciden en el deseo de encontrar una familia que pueda brindarles amor, acompañamiento y un espacio donde puedan seguir creciendo juntos.