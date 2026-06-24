Conocida tienda anuncia cierre definitivo de una de sus sucursales en la región del Maule

24 jun. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida tienda de la región del Maule confirmó el cierre definitivo de una de sus sucursales tras dos años de funcionamiento. La decisión fue comunicada a través de redes sociales, donde además explicaron las razones que los llevaron a poner fin a las operaciones en la comuna.

Se trata de Malu, empresa ubicada en 12 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte en la comuna de Talca, que informó que su local ubicado en Linares cerrará sus puertas. Según detallaron, las futuras obras que se realizarán en el sector dificultarán el acceso de los clientes al establecimiento.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la compañía agradeció el respaldo recibido durante su paso por la ciudad y entregó detalles sobre el cierre.

Tienda cerrará sus puertas el 30 de junio

La empresa explicó que la decisión responde principalmente a las obras que se ejecutarán en la calle donde se encuentra ubicada la sucursal.

"Pensé que este día nunca iba a llegar. Después de dos años vamos a cerrar nuestra sucursal de Linares. Fueron dos años de esfuerzo, sacrificio, momentos de alegría y de momentos dificiles. Muchos nos van a preguntar porqué vamos a cerrar la tienda, la verdad es que las obras que se van a realizar en la calle van a dificultar el acceso a nuestro local. Intentamos encontrar otro lugar para seguir aquí, pero ninguno cumplía los estándares que se merecen nuestros clientes... No es un adiós, los estaremos esperando en nuestro local en Talca", mencionaron a través de un video publicado en sus redes sociales.

Junto con ello, publicaron un mensaje de despedida dirigido a quienes visitaron el local durante estos años.

"Hay decisiones difíciles que tomar. Este 30 de junio nuestra sucursal de Linares cerrará sus puertas. Queremos agradecer a cada cliente que confió en nosotros y formó parte de este camino", señalaron.

La tienda también destacó los recuerdos y experiencias acumuladas durante su paso por la comuna. "Nos llevamos lindos recuerdos y mucha gratitud", agregaron.

¿Seguirá funcionando Malu en la Región del Maule?

Pese al cierre de la sucursal de Linares, la empresa aclaró que continuará operando con normalidad en Talca.

"Malu Talca seguirá funcionando normalmente en Talca, esperando seguir acompañándolos con los mejores productos y precios", indicaron.

Finalmente, la compañía cerró su mensaje con una despedida para sus clientes de Linares: "Gracias por todo, Linares".