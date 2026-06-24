Invierno en el Sur de Chile: destinos imperdibles para disfrutar la nieve y el esquí en la Ruta Lagos y Volcanes

24 jun. 2026 - 14:32 hrs.

Con la llegada de la temporada de invierno, la Ruta Lagos y Volcanes se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica. Los centros de montaña de la zona están listos para recibir a los visitantes, presentando actualmente mejores condiciones de nieve que la zona central del país.

Rodeados de bosques nativos, volcanes activos y paisajes lacustres, estos destinos se consolidan como los principales del invierno chileno, junto a otros emergentes que sorprenden.

Esta oferta está dirigida a todos los amantes del deporte blanco. Las alternativas disponibles en la Ruta Lagos y Volcanes están pensadas tanto para deportistas experimentados como para quienes buscan una primera experiencia en la montaña. La propuesta incluye opciones para toda la familia, combinando nieve de calidad con los característicos paisajes volcánicos del sur de Chile.

Consecuencias prácticas: más que esquí y snowboard

El cambio principal es la diversificación de la oferta. Según Rodrigo Moreno, gerente de la Ruta Lagos y Volcanes, iniciativa impulsada por Corfo, “hoy en día la nieve se ha democratizado, ofreciendo nuevas experiencias que van más allá del esquí o el Snowboard”.

Esto significa que además de los deportes tradicionales, el sur de Chile ofrece otros pasatiempos auténticos y diversos, que se pueden complementar con la reconocida oferta termal y gastronómica de la zona.

Pasos concretos: guía de destinos en la Ruta Lagos y Volcanes

Para planificar una visita, estos son los centros de montaña y actividades destacadas:

Corralco: esquí entre araucarias milenarias. Ubicado en la Reserva Nacional Malalcahuello (Región de La Araucanía), en las laderas del volcán Lonquimay. Cuenta con más de 1.800 hectáreas esquiables, 29 pistas para distintos niveles, modernos andariveles y amplias zonas para esquí fuera de pista. Ofrece alojamiento de primer nivel.

Pillán: esquí y termas. En Pucón, sobre uno de los volcanes más espectaculares del mundo, este centro se proyecta como un espacio de encuentro con la naturaleza, la aventura y la cultura andina. Sus experiencias son ideales para complementar con la oferta termal de la zona.

Antillanca: la joya del Parque Nacional Puyehue. Reconocido por la calidad de su nieve y sus vistas al volcán Casablanca. Dispone de aproximadamente 32 kilómetros de pistas y rutas para esquí y snowboard, además de extensas áreas para freeride. Combina la experiencia de montaña con la belleza del parque.

Volcán Osorno: esquiar con vista a los lagos. Ofrece vistas al lago Llanquihue y al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Dispone de entre 10 y 12 pistas para todos los niveles. Cuenta con escuela de esquí, arriendo de equipos, tubing, trineos y telesillas panorámicas para toda la familia.

Esquí de montaña (SKIMO): Esta disciplina, también conocida como randonee, gana popularidad. Destinos como Nevados de Sollipulli en la Araucanía Andina y el complejo Mocho-Choshuenco en Siete Lagos (Región de Los Ríos) lideran esta tendencia con sus extensas laderas nevadas y bosques.

Advertencias y excepciones: la aventura exige responsabilidad

El esquí de montaña o SKIMO es una disciplina que otorga una gran sensación de libertad, pero exige una alta responsabilidad al desarrollarse fuera de pistas delimitadas.

Para disfrutar de esta aventura de forma segura, existen iniciativas como Bosque Nevado de Huilo Huilo y operadores locales que permiten explorar el entorno de manera responsable. Para obtener más detalles sobre todos los destinos y planificar su viaje, se recomienda ingresar a www.rutalagosyvolcanes.cl.

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