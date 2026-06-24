¿Hasta cuándo duran las vacaciones de invierno? Revisa la fecha de regreso a clases según tu región

24 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Miles de estudiantes ya disfrutan de las vacaciones de invierno 2026, uno de los recesos más esperados del calendario escolar. Sin embargo, la duración del descanso no es igual en todo el país, ya que las fechas varían según la región.

De acuerdo con el calendario escolar definido por el Ministerio de Educación, la mayoría de las regiones tendrá dos semanas de vacaciones, aunque en algunas zonas del norte y extremo sur el período será más extenso debido a sus condiciones climáticas y sanitarias.

¿Hasta cuándo duran las vacaciones de invierno en la Región Metropolitana?

En la Región Metropolitana, las vacaciones comenzaron el lunes 22 de junio y se extenderán hasta el viernes 3 de julio.

Por lo tanto, los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 6 de julio para retomar el segundo semestre escolar. La misma fecha de retorno aplica para gran parte del país.

Regiones que vuelven a clases el 6 de julio

Las siguientes regiones finalizarán sus vacaciones de invierno el viernes 3 de julio y retomarán las actividades escolares el lunes 6 de julio:

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

En el caso de la Región de Los Lagos, el receso escolar se extenderá por una semana más: Los estudiantes tendrán vacaciones hasta el viernes 17 de julio y regresarán a las aulas el lunes 20 de julio.

Regiones que vuelven a clases el 27 de julio

Las vacaciones más extensas del país se registran en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

En ambas zonas, el descanso escolar se prolongará hasta el viernes 24 de julio, por lo que el retorno a clases está programado para el lunes 27 de julio.

Las regiones de Aysén y Magallanes cuentan con un calendario especial: En ambos casos, las vacaciones de invierno se desarrollan entre el 29 de junio y el 17 de julio, completando un total de tres semanas de receso.

Así, los estudiantes de estas regiones retomarán sus actividades escolares el lunes 20 de julio.

¿Dónde revisar el calendario oficial?

Las fechas de vacaciones y regreso a clases pueden consultarse en el calendario escolar oficial publicado por el Ministerio de Educación para cada región del país, donde también se encuentran disponibles las resoluciones correspondientes al año académico 2026.

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