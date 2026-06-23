Planetario Usach: Horarios y entradas en vacaciones de invierno

23 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El Planetario USACH preparó una completa programación con talleres interactivos, charlas científicas, cuentacuentos, presentaciones de libros y actividades pensadas para niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa estará disponible entre el 20 de junio y el 5 de julio, con actividades todos los días, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes quieran combinar entretención y aprendizaje durante el receso escolar.

Talleres para aprender jugando

Dentro de las actividades más llamativas destacan los talleres temáticos que permitirán a los asistentes acercarse a la ciencia y la astronomía de manera práctica y entretenida.

Entre ellos se encuentran la Zona Dinosaurios, donde los visitantes podrán conocer réplicas de garras y dientes para adentrarse en el mundo de la paleontología; la Estación Meteorológica, enfocada en fenómenos atmosféricos; y el Fanzine Intergaláctico, espacio creativo para diseñar publicaciones inspiradas en el sistema solar.

También se realizarán los talleres Artemis 2, que abordará la histórica misión alrededor de la Luna, Micromundo, con observación de insectos y especies mediante microscopios, y Pinta tu Chapita, donde los participantes podrán diseñar sus propias insignias inspiradas en el universo.

Charlas sobre astronomía y exploración espacial

La programación también contempla diversas exposiciones a cargo de especialistas de la Universidad de Santiago y de instituciones vinculadas a la astronomía.

Entre ellas destaca la charla "Meteorología Espacial: Entendiendo el espacio en la nueva era espacial", del doctor Víctor Pinto, además de la presentación "Agujeros negros y mundo cuántico: el universo en sus extremos", encabezada por el doctor Francisco Correa.

Asimismo, se desarrollarán actividades sobre astronomía básica, uso de telescopios y la conferencia "El fin de las estrellas", a cargo del académico Cristóbal Espinoza.

Cuentacuentos, libros y juegos educativos

Los más pequeños también tendrán espacios especialmente diseñados para ellos.

Durante las vacaciones se realizará la presentación del libro "La increíble Kindambum y el rescate espacial", del autor Fabián Rivas, además de jornadas de cuentacuentos organizadas por Cuenta USACH.

A ello se suma Rubingo, un bingo educativo desarrollado por el Observatorio Vera Rubin que busca enseñar a identificar distintos objetos astronómicos de forma lúdica.

¿Dónde comprar entradas?

Quienes quieran visitar el Planetario USACH durante estas vacaciones de invierno pueden adquirir sus entradas de forma online a través del sitio web oficial del recinto o directamente en la boletería ubicada en Alameda 3349, Estación Central.

Los valores para las funciones regulares son de $6.000 para adultos entre 18 y 60 años, mientras que las entradas para niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años, además de adultos mayores desde los 60 años, tienen un valor de $5.500.

En tanto, las experiencias especiales y shows musicales inmersivos, inspirados en artistas como Coldplay o Los Jaivas, tienen un precio único de $14.000 por persona.

Además, el recinto dispone de estacionamiento gratuito para los visitantes.