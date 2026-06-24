Senado define hoy si vota la megarreforma: Senadora Núñez pide más tiempo para acuerdos

24 jun. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

En sesión extraordinaria, la Sala del Senado continuará hoy miércoles la discusión en general del proyecto de reconstrucción nacional. En tanto, a las 15:00 horas está programada una reunión de comités donde se definirá si se comienza con la votación en general en la tarde.

El presidente de la Comisión de Hacienda, senador Javier Macaya (UDI), explicó que la iniciativa establece una serie de medidas para la reactivación, competitividad y productividad en múltiples sectores, así como ajustes tributarios para incentivar la inversión y el crecimiento del país agrupadas en cuatro ejes: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional y reconstrucción fiscal.

Recordó que, durante el análisis en general, la comisión realizó 12 sesiones, 49 audiencias y que las y los senadores manifestaron de manera transversal la importancia de impulsar el crecimiento de la economía chilena; sin embargo, difirieron sobre la manera de llevarlo a cabo y si la sostenibilidad fiscal se encontraba lo suficientemente resguardada con las diferentes medidas que la iniciativa legal contiene, considerando el costo fiscal asociado a cada una de ellas.

Agregó que, entre los temas que fueron de especial interés, se destacó la invariabilidad tributaria proyectada por 25 años, poniendo énfasis en los efectos que tendría para los próximos gobiernos, así como también en la posición en que quedaba Chile en términos de competitividad.

Luego el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que Chile lleva años creciendo al 2% y enfrentando problemas fiscales acumulativos y que, además, se observa una serie de obstáculos al crecimiento derivados de trabas regulatorias, por lo que este proyecto se aboca en primer término a enfrentar la emergencia derivada de los incendios y luego a adoptar medidas para impulsar el crecimiento. Indicó que en el período inicial se genera déficit de recaudación que se recupera después.

Al respecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), destacó que en la reunión de comités "definiremos si el proyecto queda en condiciones de ser votado en general o si requiere más tiempo de trabajo".

En ese sentido, señaló que "la discusión no pasa por si la votación se realiza el miércoles, jueves, viernes o incluso durante el feriado. La verdadera discusión es contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Y si es posible ampliar ese respaldo, mejor aún". El ministro Quiroz rechazó la posibilidad de postergar la votación.