Quién fue Ece Írtem: Biografía, trayectoria y la investigación forense que rodea su muerte

24 jun. 2026 - 15:15 hrs.

El mundo de las series turcas está de luto. Ece ?rtem, actriz conocida por su papel de Meriç en Pecado original, falleció a los 35 años de un infarto. Su muerte ha abierto una investigación forense que mantiene en vilo a los medios internacionales, mientras su familia busca respuestas sobre las circunstancias exactas del deceso.

Orígenes y formación académica

Ece ?rtem nació el 14 de junio de 1991 en la provincia de Sivas, Turquía. Desde temprana edad mostró una profunda vocación por las artes escénicas y la expresión musical. Ece estudió ópera y canto en la Universidad Ya?ar, lo que le otorgó un gran control de la voz y una magnífica presencia escénica.

A pesar de esta formación, finalmente dio un giro a su carrera profesional, se mudó a Estambul e inició su andadura en el mundo de la interpretación, perfeccionando sus habilidades en el prestigioso Centro Cultural Sadri Al???k.

Consolidación en el mundo de las teleseries

En televisión debutó en 2014 con Kaçak Gelinler, producción que le permitió dar sus primeros pasos en la pantalla chica. A partir de ese momento, comenzó a encadenar proyectos de manera consecutiva, consolidándose como un rostro cotizado para roles secundarios de alto impacto dramático.

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Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Yasak Elma (Pecado original): Producción de amplio éxito internacional donde asumió el papel de Meriç, ganando gran reconocimiento entre los aficionados de las ficciones turcas en España y Latinoamérica.

Producción de amplio éxito internacional donde asumió el papel de Meriç, ganando gran reconocimiento entre los aficionados de las ficciones turcas en España y Latinoamérica. Bay Yanl?? (El hombre equivocado): Comedia romántica en la que compartió set con Can Yaman.

Comedia romántica en la que compartió set con Can Yaman. K?z?lc?k ?erbeti (Por un amor): Exitoso drama donde interpretó a I??l, personaje muy querido por la audiencia internacional y con el que tuvo gran repercusión.

Exitoso drama donde interpretó a I??l, personaje muy querido por la audiencia internacional y con el que tuvo gran repercusión. 10 días de un hombre curioso (2024): Película estrenada en Netflix, uno de sus trabajos más recientes.

Una muerte que conmocionó al mundo de las series turcas

El 15 de junio de 2026, apenas un día después de cumplir 35 años, Ece ?rtem falleció a causa de un infarto en su domicilio de Estambul. Su madre, quien se encontraba presente, alertó a los servicios de emergencia, pero estos no pudieron hacer nada por salvarla y solo pudieron certificar su muerte.

Las primeras valoraciones apuntaron a un posible ataque al corazón, aunque la causa definitiva quedó pendiente del informe de la autopsia. Por ese motivo, la familia y el entorno de la actriz pidieron prudencia ante las informaciones que circularon en las primeras horas.

La repentina y prematura muerte de la intérprete impactó a sus compañeros de profesión. Can Yaman, con quien compartió set de rodaje, publicó una fotografía junto a ella en redes sociales acompañada de un corazón roto. El actor Serkay Tütüncü expresó públicamente sus condolencias a la familia, mientras que la productora Gold Film lamentó la pérdida de la intérprete en un mensaje en el que trasladó su apoyo a los allegados.

El cuerpo de la actriz fue sepultado el 17 de junio en Ku?adas?, en la costa turca del Egeo, tras una ceremonia marcada por el dolor y las lágrimas de familiares, amigos y colegas del mundo artístico.

La hipótesis del viaje a Tailandia

La investigación forense incorporó una nueva línea de análisis que generó gran cobertura mediática. El abogado de la actriz, U?ur Gökkoyun, solicitó al Ministerio Público de Turquía que los peritos consideraran una posible mordedura de mono sufrida durante un viaje reciente a Tailandia como parte de las hipótesis para determinar la causa del fallecimiento. La sospecha surgió tras conversaciones con allegados de la actriz y la identificación de tres cicatrices en su brazo izquierdo.

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Pocos días antes de morir, el 10 de junio, la actriz había publicado en Instagram fotografías en las que aparecía sonriente durante un recorrido por países del sur de Asia.

La causa de muerte aún no ha sido establecida de manera definitiva. Las hipótesis manejadas por los peritos incluyen el paro cardíaco y la sepsis. Los resultados de la autopsia son esperados por su familia, que busca aclarar con exactitud qué ocurrió en las últimas horas de vida de la intérprete.