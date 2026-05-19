Puedes ganar hasta $1.200.000: los trabajos mejor pagados en Chile que no requieren título universitario

19 may. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Chile existe una amplia oferta laboral que, en algunos casos, puede llegar a pagar sueldos sobre el millón de pesos y que no exige pasar por una universidad o instituto.

El dato proviene del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que elaboró un ranking con las ocupaciones mejor remuneradas para quienes no cuentan con estudios de educación superior.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, la plataforma procesó más de 920.000 ofertas de todo tipo y extrajo los perfiles más demandados. El resultado: más de una veintena de trabajos con sueldos que van desde los $711.000 hasta los $1.200.000 en su rango más alto.

Los oficios que lideran el ranking

Los tres primeros lugares los ocupan los conductores de camiones pesados y de alto tonelaje, los agentes inmobiliarios, y los chapistas y caldereros.

Los conductores registran 6.293 anuncios, con un salario que parte en $900.000 y llega hasta $1.000.000. Los agentes inmobiliarios, con 2.334 avisos, tienen un rango que va de $862.500 a $1.000.000. Los chapistas, en tanto, figuran con 448 anuncios y un sueldo fijo de $853.348.

El listado fue construido a partir del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE), una herramienta que usa inteligencia artificial para revisar avisos de trabajo publicados en siete portales laborales chilenos.

Felipe Mcrostie, encargado de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence, destaca que "hay distintos indicadores de interés para la ciudadanía: orientan sobre cuáles son los puestos de trabajo que hoy están requiriendo más las empresas, en qué condiciones laborales y con qué requisitos".

Más abajo en el listado aparecen los mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado ($850.000 - $900.000), los reguladores y operarios de máquinas herramientas ($850.000 - $925.000), los electricistas de obras ($800.000 - $850.000) y los representantes comerciales, que tienen el mayor potencial salarial del ranking: hasta $1.200.000, con 35.673 anuncios publicados.

El caso de los chapistas: un oficio que se aprende trabajando

Uno de los empleos que más llama la atención en el ranking es el de chapista y calderero, conocido en Chile principalmente como desabollador. Víctor Vargas, jefe de servicio en compañía de leasing Tattersall, sucursal Coyhaique, lo explica así: "Son un área del desabollado y pintura que se desempeñan principalmente en la recuperación de piezas del vehículo luego de un siniestro, de un choque".

El trabajo parte cuando hay daños en la carrocería y se necesita reponer piezas conservando las líneas originales del auto: "En ocasiones debe recuperar piezas que, por algún motivo, el concesionario o el productor del vehículo no tiene el repuesto", detalla Vargas.

Lo particular de este oficio es que no existe una formación académica formal para ejercerlo. "Es un oficio que se profesionaliza por medio de la experiencia: básicamente, no hay estudios relacionados.

Y agrega: "Cada vez son más demandados. Las exigencias del mercado para la compraventa de un vehículo siniestrado son cada vez mayores. Tradicionalmente es un oficio heredable, que viene dado por el aprendizaje haciendo. O sea, para convertirte en chapista debes ponerte a trabajar con alguien experimentando y que te traspase los conocimientos", concluye Vargas.

Habilidades transversales, tan valoradas como los conocimientos técnicos

Otra conclusión del informe del Sence es que los empleadores valoran tanto las habilidades técnicas como las transversales, es decir, aquellas que no dependen de títulos ni estudios.

La responsabilidad aparece mencionada en 270.000 avisos, el cumplimiento de compromisos en 97.000 y la proactividad en 83.000. Esto da cuenta de que las empresas también consideran habilidades relacionadas con la adaptación a distintos entornos y dinámicas de trabajo.

Una parte importante de los avisos analizados, 222.000, corresponde a lo que se denomina como "ocupaciones elementales", como personal de limpieza o ayudantes de cocina, área que creció un 7,2% respecto al año anterior.

En esa misma línea, alrededor de 47.000 ofertas buscaban especialistas en oficios, rubro que creció un 12,7%.

Revisa el listado

El listado completo muestra los trabajos con su salario percentil 75, correspondiente a un rango de sueldo superior descrito en casos de alta experiencia. Los resultados completos pueden visualizarse en sence.gob.cl/sence/sabe:

Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje: $1.000.000

Agentes inmobiliarios: $1.000.000

Chapistas y caldereros: $853.348

Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado: $900.000

Reguladores y operarios de máquinas herramientas: $925.000

Electricistas de obras: $850.000

Empleados de servicios de transporte: $1.000.000

Representantes comerciales: $1.200.000

Soldadores y oxicortadores: $900.000

Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes: $900.000

Instaladores y reparadores de tecnologías de comunicaciones: $900.000

Gasfíter e instaladores de tuberías: $754.000

Montadores de estructuras metálicas: $800.000

Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: $760.000

Operadores de máquinas de movimiento de tierra, grúas y elevadores: $800.000

Técnicos en ciencias físicas y químicas: $800.000

Directores, gerentes y adm. de hoteles, restoranes y comercios: $900.000

Carpinteros de obra: $763.780

Agentes de seguros y ejecutivos de fondos de pensiones: $850.000

Conductores de automóviles, taxis y camionetas: $800.000

Obreros de explotaciones agrícolas: $750.000

Trabajadores de tareas administrativas generales — $750.000

Secretarios administrativos y ejecutivos — $800.000

Recepcionistas de hoteles — $800.000

Ebanistas y mueblistas — $750.000

Empleados de informaciones, reclamos o sugerencias — $700.000

Operadores de autoelevadoras y montacargas — $711.385

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