Nueva carrera en Chile une psicología, inteligencia artificial y negocios: Esta será su duración

24 jun. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) anunció la apertura de Ciencias del Comportamiento y Negocios, una innovadora carrera que busca formar profesionales capaces de comprender cómo las personas toman decisiones y aplicar ese conocimiento en áreas como marketing, innovación, tecnología y gestión organizacional.

El programa, pionero en Chile, combina disciplinas como psicología, neurociencia, análisis de datos, inteligencia artificial y negocios, respondiendo a una creciente demanda por perfiles interdisciplinarios capaces de interpretar el comportamiento humano en entornos cada vez más complejos y digitalizados.

De acuerdo con LUN, bases neuronales del comportamiento, estadística, management y manejo de datos forman parte de la malla curricular de esta nueva especialidad, que será impartida en conjunto por la Escuela de Psicología y la Escuela de Negocios de la UAI.

Aunque existen programas similares en instituciones internacionales como la Escuela de Economía de Londres (LSE) y la Universidad de Palermo, en Argentina, esta es la primera carrera de su tipo que se ofrecerá en Chile.

“Para su elaboración nos reunimos con distintos ámbitos público-privados, organizaciones, gente que trabaja en política pública, y llegamos a la conclusión de que es una necesidad compartida este perfil profesional interdisciplinario, que combina psicología, por supuesto los negocios, marketing, manejo de datos, inteligencia artificial y tecnología”, explica Claudia Cruzat, directora de la Escuela de Psicología UAI, que dicta la carrera en conjunto con la Escuela de Negocios.

¿Por qué surge esta nueva carrera?

El foco de Ciencias del Comportamiento y Negocios es interpretar datos para comprender por qué las personas eligen, compran, trabajan, se motivan o cambian de opinión.

En la práctica, busca utilizar la información que entrega el comportamiento humano para resolver problemas reales relacionados con los negocios y las organizaciones.

“Lo que se busca finalmente es cómo tomar las mejores decisiones en los contextos de las organizaciones basadas en datos. Hoy en día existe demasiada información dando vueltas y lo que marca la diferencia es, cuando hay mucha información falsa, tener pensamiento crítico”, comenta la académica.

Neurociencia aplicada a los negocios

Una de las áreas que aborda la carrera es la aplicación de la neurociencia para diseñar mejores experiencias y productos, entendiendo qué factores influyen en las decisiones de los consumidores.

“Todo lo que tiene que ver con psicología del consumidor, todo es marketing, sin duda. Ahí también la psicología tiene mucho que aportar respecto de las tendencias para elegir uno u otro producto”, destaca Cruzat.

Campo laboral: innovación, tecnología e inteligencia artificial

La directora aclara que las oportunidades laborales no se limitan al marketing. Los egresados también podrán especializarse en innovación y tecnología, generar valor mediante herramientas como la inteligencia artificial o liderar equipos utilizando evidencia basada en datos del comportamiento humano.

Tras completar los cinco años de estudio, los estudiantes obtendrán la licenciatura y podrán optar por tres especializaciones: Máster en Marketing, Máster en Business Analytics o Máster en Psicología Organizacional.

Además, tendrán la posibilidad de cursar un año adicional para obtener también el título de Psicólogo o de Ingeniero Comercial.

El ingreso será vía PAES y la primera generación de estudiantes comenzará sus estudios en marzo del próximo año.