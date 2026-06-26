Colegio chileno entre los más innovadores del mundo: Liceo de Rengo utiliza Minecraft como herramienta de aprendizaje

26 jun. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, en la región de O’Higgins, fue seleccionado entre las 10 escuelas finalistas del World’s Best School Prize 2026, uno de los reconocimientos educativos más importantes a nivel internacional.

El establecimiento compite en la categoría Innovación gracias a “Matecraft”, una metodología que integra la lógica de los videojuegos con el aprendizaje de matemáticas mediante misiones, desafíos y resolución de problemas.

“Este logro valida años de trabajo sistemático orientado a la mejora continua, la innovación pedagógica y la búsqueda constante de nuevas estrategias que permitan fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es el resultado del esfuerzo conjunto de directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y colaboradores, quienes han demostrado que la innovación no solo consiste en incorporar nuevas metodologías, sino también en creer firmemente en los estudiantes”, afirmó Mónica Alvial, directora del establecimiento.

“Matecraft”: aprendizaje con videojuegos

El liceo atiende a cerca de 975 estudiantes de educación básica y media, principalmente de contextos vulnerables, y forma parte de la red Bicentenario. Su cultura escolar se basa en el trabajo colaborativo y metodologías activas.

Tras la pandemia, el equipo docente detectó baja motivación y brechas en Matemática, lo que impulsó la creación de “Matecraft” junto a estudiantes.

La metodología utiliza Minecraft como herramienta educativa para desarrollar colaboración, creatividad y resolución de problemas. Fue financiada mediante el premio Elige Innovar de Elige Educar y comenzó a implementarse en 2022.

“Uno de los principales desafíos fue convencer a las familias de que no se trataba solo de jugar. Hoy es un sello del colegio”, explicó la profesora Francisca Morales.

La iniciativa ha beneficiado a más de 600 estudiantes del liceo, más de 300 de otras comunidades y más de 50 docentes, consolidándose en 16 cursos.

“7 de cada 10 profesores en Chile está innovando en su sala de clases…”, señaló Verónica Cabezas, de Elige Educar.

Pueden ser la escuela más innovadora del mundo

El World’s Best School Prizes, impulsado por T4 Education, reconoce a escuelas destacadas en cinco categorías y entrega visibilidad internacional.

El liceo ahora avanzará a una nueva etapa con evaluación y votación pública para definir si se convierte en la escuela más innovadora del mundo.

En 2025, el colegio Kingston College de Concepción se transformó en finalista de este premio en la categoría de Acción Ambiental. En tanto, el 2022, la Escuela Emilia Lascar de Peñaflor fue reconocida en los World’s Best School Prizes como ganadora en la Categoría Innovación, lo que la convirtió en la escuela más innovadora del mundo ese año.