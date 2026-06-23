Germán Codina por crimen de niño de 12 años en San Bernardo: "Haremos todos los esfuerzos para que exista justicia"

23 jun. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, conversó este martes con Meganoticias Prime y abordó el crimen del niño de 12 años en San Bernardo, hecho que ya cuenta con tres sospechosos detenidos.

La autoridad envió sus condolencias a la familia y destacó que "lo primero en que se ha trabajado es en la captura de los delincuentes".

"Haremos todos los esfuerzos para que exista justicia"

El exalcalde de Puente Alto señaló que "a nosotros nos parece que una señal clara de que vamos a terminar con la impunidad en nuestro país, es que se produzcan detenciones dentro de las 24 horas, como estamos viendo en este caso".

"Darle la tranquilidad a la familia, que haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que exista justicia en este caso, quedamos de juntarnos en unos días más, pero uno entiende el dolor profundo que están viviendo, es una situación trágica", sostuvo.

Codina mencionó que "conversé con los papás" y remarcó que "estamos a disposición. Lamentablemente, me tocó conocer el sector del que estamos hablando. Es una villa que sufrió situaciones de delincuencia hace años atrás... es un sector que ha sufrido mucho".

"Como delegado presidencial de la Región Metropolitana, les transmito las condolencias del Presidente de la República, que él mismo también comunicó en la mañana", manifestó.

El delegado agregó que "esto es una muestra más de una situación que vemos de personas que cometen delitos de manera reiterada y esperamos que este sistema sea corregido, para que no sigamos teniendo delincuentes que estén libres en las calles".

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