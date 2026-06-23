Tour delictual mortal: las imágenes de los minutos previos al crimen de un niño de 12 años que conmueve a Chile

23 jun. 2026 - 21:22 hrs.

A las 12:08 de la madrugada, una camioneta Mitsubishi blanca ingresó lentamente a una estación de servicio de calle Eyzaguirre, en la comuna de San Bernardo. La escena parecía rutinaria. Un conductor solitario se acercó a uno de los surtidores mientras un bombero caminaba hacia él para atenderlo. El vehículo se detuvo, comenzó la carga de combustible y, tras algunos minutos, llegó el momento de pagar.

Nada en esas imágenes permitía anticipar que la secuencia que estaba siendo registrada por las cámaras de seguridad terminaría convirtiéndose en el primer capítulo de una tragedia que hoy conmueve al país.

Mega Investiga accedió a esos registros. Son imágenes inéditas que muestran los minutos previos al recorrido criminal que la Fiscalía ha definido como un “tour delictual”: una serie de robos violentos cometidos durante la madrugada y que culminaron horas después con una encerrona en San Bernardo y la muerte de un niño de 12 años.

El violento episodio en bencinera

Otras imágenes, obtenidas exclusivas, registran la previa de la fatídica noche. Tres cámaras distintas los muestran previo al episodio de la bencinera. En esas imágenes se observa al grupo desplazándose a pie, sin vehículo, todos encapuchados. Son cinco sujetos que cruzan una calle con paso firme, avanzando coordinadamente. Se les ve caminando minutos antes de una tragedia que tendría como víctima a un niño de 12 años y que hoy enluta al país.

Los videos en la bencinera revelan con crudeza la forma en que actuó la banda. Cuando el conductor se disponía a pagar, seis sujetos aparecieron caminando por el sector. Aunque la legislación impide exhibir sus rostros, las grabaciones permiten advertir algunos detalles. Cuatro de ellos llevan el rostro cubierto. Dos actúan descubiertos. Uno parece particularmente joven: de baja estatura y con una apariencia que difícilmente supera los 14 años.

Todos portan cuchillos y aletean con ellos, como inconscientes del daño que pueden hacer con tan solo un puñal.

Las cámaras muestran cómo rodean a la víctima en cuestión de segundos. Los movimientos parecen coordinados. Mientras uno de los asaltantes intimida al bombero y roba lo que encuentra a su alcance, otros se concentran en el conductor. Uno exige las llaves. Otro se apropia del teléfono celular. El menor de edad dirige su atención a los aros que llevaba la víctima, intentando arrebatárselos mientras los demás amenazan con armas blancas y lanzan estocadas al aire para incrementar el miedo.

La escena completa dura apenas dos minutos.

A las 12:10, la camioneta abandona la estación de servicio. Los seis delincuentes escapan a bordo del vehículo recién robado. Detrás queda la víctima, que de inmediato toma contacto con la propietaria del automóvil para informarle lo ocurrido. Más tarde ambos acudirían a una unidad policial para estampar la denuncia, una versión que posteriormente fue ratificada por el Ministerio Público.

Según los antecedentes reunidos por la investigación, aquel robo fue sólo el comienzo.

El tour delictual

La Fiscalía sostiene que, tras apoderarse de la camioneta, la banda inició un recorrido criminal por distintos puntos de San Bernardo, atacando a transeúntes y locales comerciales. Un circuito de delitos violentos que se extendió durante varias horas y que terminaría de la peor manera posible: con el robo de un segundo vehículo y con la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona que ha provocado conmoción nacional.

Para los investigadores, la forma de actuar del grupo resulta particularmente relevante. No sólo por la violencia desplegada, sino también por el nivel de coordinación observado en los registros. Por ello, la Fiscalía desarrolla actualmente un análisis comparativo con otras organizaciones delictuales juveniles que han operado en el sector sur de la capital.

Y es ahí donde aparece una coincidencia que hoy llama la atención de los persecutores.

El funcionamiento de otra banda en San Bernardo

En febrero de este año, Mega Investiga documentó el funcionamiento de otra banda integrada por adolescentes de San Bernardo, dedicada a cometer encerronas, robos de vehículos y tours delictuales. Las similitudes con el grupo involucrado en el crimen del niño de 12 años son numerosas.

Ambas estructuras actuaban en grupos de aproximadamente seis integrantes. Sus miembros tenían edades que fluctuaban entre los 14 y los 18 años. Operaban principalmente en estaciones de servicio y utilizaban armas cortopunzantes para intimidar a las víctimas. La violencia era un componente permanente de sus ataques.

Entre quienes sufrieron la acción de aquella banda estaban los actores Cecilia Cucurella y Osvaldo Silva, víctimas de una encerrona que evidenció el grado de agresividad con que actuaban estos grupos juveniles.

La investigación desarrollada meses atrás por Mega Investiga también permitió detectar otro elemento inquietante: varios integrantes exhibían sus delitos en redes sociales. Publicaban videos a bordo de los vehículos recién robados, grababan sus desplazamientos y compartían registros de los recorridos que realizaban tras cometer los asaltos.

Aquella banda terminó siendo perseguida intensamente por Carabineros luego de una serie de delitos cometidos entre San Bernardo y San Francisco de Mostazal. Tras robar una camioneta en una estación de servicio, protagonizaron una extensa persecución policial que incluyó helicópteros, carros blindados y decenas de funcionarios desplegados en terreno.

Pese al operativo, lograron escapar inicialmente.

Sin embargo, horas después uno de los integrantes cometió un error. Creyó que la búsqueda había terminado y no advirtió la presencia de policías de civil. Esa equivocación permitió detener a varios miembros del grupo. La evidencia levantada posteriormente y el reconocimiento de testigos hicieron posible su internación provisoria.

No todos fueron capturados.

Las diligencias por el crimen del niño de 12 años

Por eso, mientras avanzan las diligencias para esclarecer el homicidio del niño de 12 años, los investigadores intentan establecer si existe algún vínculo entre ambas organizaciones o si se trata simplemente de estructuras distintas que replican una misma forma de operar.

Las respuestas todavía están en construcción. Lo que sí muestran con claridad las imágenes obtenidas por Mega Investiga es el inicio de una secuencia criminal que comenzó en una bencinera de San Bernardo y terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más impactantes del año. Los responsables ya están identificados. Y para los investigadores, su captura parece ser sólo cuestión de tiempo.

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