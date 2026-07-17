Canal se desborda en Quilpué e inunda viviendas dejando a familias damnificadas: "Tuve que evacuar a mis dos hijos en brazos"

17 jul. 2026 - 07:24 hrs.

¿Qué pasó?

Los embates del intenso sistema frontal que azota a varias regiones del país siguen causando estragos, y esta vez son los vecinos de la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso, quienes sufren las graves consecuencias del clima. Las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas provocaron el colapso y desborde de un canal local e inundaron por completo dos viviendas colindantes.

El hecho se registró en un sector que no contaba con orden de evacuación de Senapred. El aumento incesante del caudal anegó tanto la casa de una adulta mayor de 80 años, quien debió ser trasladada por familiares, como el hogar de otra familia.

El relato de uno de los vecinos afectados

Esteban, uno de los residentes damnificados por el avance del agua, relató los complejos momentos que vivió junto a su familia cuando el canal colapsó debido a un ducto tapado con basura en las cercanías de su casa. Ante la emergencia, el vecino debió poner a salvo a su familia inmediatamente.

“El agua subió, se rebalsó el canal completamente. Yo tuve que evacuar a mis dos hijos en brazos a la casa de mis suegros, que viven una cuadra más allá”, detalló afectado por la situación, y aseguró que el agua entró por completo a las estructuras.

Respecto a la preparación y la respuesta por parte de las autoridades locales, Esteban manifestó su frustración por la falta de medidas preventivas y la tardanza en los apoyos comprometidos. “El municipio no ha dado ninguna instrucción. Dijeron que iban a traer unos sacos de arena, pero ya es tarde porque el agua ya se metió en mi casa”, criticó.

Aunque los bomberos llegaron al lugar, el vecino explicó que su trabajo fue insuficiente debido a la intensidad de las lluvias. “Trataron con una motobomba de drenar el agua, pero la solución no va por ese camino (...) Hasta el momento, desde anoche, no ha venido nada de maquinaria, acá no ha llegado asistencia”, complementó.

Finalmente, y ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen con fuerza en la región de Valparaíso, el vecino se mostró muy preocupado por lo vulnerables que están. “Ya tengo pérdidas en la casa. Mientras siga esta precipitación y siga cayendo mucha agua, otra vez se va a desbordar esto”, sentenció.

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