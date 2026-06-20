Presentó un "infarto agudo al miocardio": Clínica entrega reporte de Fernando Gago, DT de la U

20 jun. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Clínica Alemana, mediante un comunicado público, entregó un reporte del estado de salud de Fernando Gago, actual DT de Universidad de Chile.

Según la institución de salud, el paciente “ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio”.

“Se le practicó una angioplastía”

En el mismo escrito se señaló que “al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”.

Acto seguido, se dijo que “se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”.

Para finalizar, se señaló que “el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol