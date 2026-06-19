¿Por qué fue hospitalizado Fernando Gago? Cecilia Pérez revela cómo iniciaron las complicaciones de salud del DT

19 jun. 2026 - 18:40 hrs.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, entregó nuevos detalles sobre el estado de Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, quien durante la madrugada de este viernes fue internado en una clínica tras presentar un problema de salud y se sometió a exámenes cardiovasculares.

Tras visitar al entrenador argentino en el recinto asistencial, la exministra aseguró que pudo conversar tanto con él como con su familia y destacó su positiva evolución.

“Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo, fue atendido en tiempo requerido que es importante para la recuperación que está teniendo. Está acompañado por el cuerpo médico de nuestro club y la familia ha señalado que la clínica dará a conocer el parte médico”, señaló.

Cecilia Pérez revela que Gago no quiso acudir al médico

Posteriormente, Pérez destacó el compromiso que mantiene el estratega con Universidad de Chile, incluso pese a las complicaciones de salud que enfrentó durante las últimas horas.

“Lo vi bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso", afirmó.

La presidenta de Azul Azul también reveló que las molestias comenzaron desde muy temprano y que inicialmente el entrenador no quiso acudir a un centro asistencial.

“Me contó que desde primera hora (jueves) se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide", sostuvo.