Sociedad que opera reconocida chocolateria en Chile enfrenta millonaria demanda: Proovedor pidió su quiebra por no pagarle

27 jul. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de chocolaterías Brussels Heart of Chocolate enfrenta una compleja situación financiera luego de que uno de sus principales proveedores, el gigante suizo-belga Barry Callebaut, solicitara ante la justicia la liquidación forzosa de la empresa por una deuda que supera los $219 millones.

La acción judicial fue presentada el 17 de julio ante el 26° Juzgado Civil de Santiago contra Chocolate Brussels SpA, empresa propietaria de la marca en Chile, perteneciente al empresario israelí Tal Abir y Consuelo Cifuentes.

Según la demanda, la compañía mantiene impagas 10 facturas por un total de $219.768.536, además de los intereses.

¿Por qué demandaron a Brussels Heart of Chocolate?

De acuerdo con el escrito judicial, la deuda corresponde a la compra de distintos productos utilizados para elaborar chocolates y otras preparaciones que vende la cadena, como cacao en polvo y chocolate amargo de la marca Callebaut.

La empresa proveedora sostiene que las facturas ya vencieron y que no fueron pagadas dentro del plazo establecido.

"Consta que el plazo para el pago del crédito contenido en cada una de estas facturas se encuentra vencido, sin que la demandada haya procedido a ello, encontrándose así en mora de cumplir con su obligación", señala la demanda a la que tuvo acceso el diario La Tercera.

Además, Barry Callebaut pidió que si la empresa logra evitar la liquidación (que la empresa logre impedir que un tribunal ordene su cierre y la venta de sus bienes para pagar las deudas), el tribunal inicie un proceso de reorganización, mecanismo que busca ordenar las deudas y permitir la continuidad del negocio bajo supervisión judicial.

Una reconocida cadena de chocolaterías

Brussels Heart of Chocolate abrió su primer local en Chile en 2017 y ganó popularidad por sus chocolates calientes, fondues, waffles y bombones elaborados con chocolate belga.

Actualmente, mantiene sucursales en distintos puntos de la Región Metropolitana, entre ellos Providencia, Lastarria, Las Condes, Factoría Italia, Mall Plaza Oeste y Vivo Los Trapenses.