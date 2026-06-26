"Me muero ser mamá a los 30 y algo": La íntima confesión de Guarén a Nico Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2

26 jun. 2026 - 08:10 hrs.

En medio de todo el ruido que genera Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres se dieron un momento para hablar de algo más personal: sus sueños y planes para cuando salgan del encierro.

La conversación dejó en claro que ambos están en momentos muy distintos de sus vidas, con prioridades que no necesariamente apuntan en la misma dirección. Y esa diferencia quedó sobre la mesa sin rodeos.

Los planes hacia el futuro

Nico confesó que su cabeza está puesta en viajar y reencontrarse con amigos que viven en el extranjero. Un perfil más libre y sin ataduras, al menos por ahora.

Guarén, en cambio, tiene otra hoja de ruta. Reveló que sus prioridades están orientadas a construir estabilidad y formar una familia. "Creo que he logrado todo lo que me he propuesto. Ya cumplí los 27, voy en camino a los 28 y quiero centrarme, me muero ser mamá a los 30 y algo", dijo con convicción.

Nicolás quiso ponerla a prueba con esa decisión y le preguntó si realmente dimensionaba lo que implicaba dar ese paso. No fue una pregunta suave.

"¿Pero cachay que eso es dejar de lado todo el resto?, ya no más viajes, no más tus arrancadas de irse a la mierda y chao, dejo todo atrás y no tengo preocupaciones, ahí literalmente te cambia tu vida, a solamente a tus hijos, ¿ya estás lista para esa h…?", le lanzó Nico.

La respuesta de Valentina fue clara y sin dudas. Dijo que sí, que está lista, y aprovechó de reflexionar sobre lo que el reality le ha dejado como aprendizaje personal.

"Siento que he podido evolucionar y darme cuenta del tipo de persona que quiero ser, y también recalcarme más aún que realmente quiero ser mamá", respondió Guarén, firme en su postura.

Ludmila como referente

Incluso mencionó a Ludmila Ksenofontova como una referencia de lo que quiere para su vida. "La veo y digo eso es lo que yo quiero", confesó, mostrando admiración por el rol que Ludmila representa para ella.

Eso sí, Valentina también tiene un plan más inmediato para cuando salga del encierro. Antes de llegar a la maternidad, hay una meta más chica pero igual de ilusionante en su lista.

"Voy a partir con un perro, saliendo de acá yo creo que voy a cumplir mi sueño de tener un Pomerania", cerró entre risas, en uno de los momentos más livianos de la conversación.

La charla entre Nico y Guarén en Volverías con tu ex? 2 mostró una faceta más cotidiana y humana de ambos, lejos de los conflictos y la tensión que suele marcar la dinámica del reality.

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