¿Está soltero o sigue con Faloon? Rai Cerda tuvo que contar la verdad en Volverías con tu ex? 2

25 jun. 2026 - 08:12 hrs.

El pijama party que se organizó en la Cabaña de las Tentaciones de Volverías con tu ex? 2 terminó siendo mucho más que una noche de diversión entre mujeres. Las confesiones que salieron esa noche dejaron en evidencia tensiones que venían acumulándose hace rato.

Tonka Tomicic fue la encargada de animar la actividad, sin que las participantes supieran que desde la casona los hombres estaban observando todo junto a Julio César Rodríguez. Cada palabra dicha esa noche llegó directo a los oídos de quienes más podían incomodarse.

"Dice que está soltero"

Y las bombas no tardaron en caer. Sofía Latorre apuntó sin filtro contra Raimundo Cerda, asegurando que él no ha sido sincero con nadie dentro del reality. Según ella, Rai tendría asuntos pendientes afuera con su ex Faloon Larraguibel.

"Le ha mentido a todos… dice que está soltero y está en una relación", afirmó Sofía, lanzando una acusación que sacudió tanto la cabaña como la casona donde los hombres seguían cada detalle en tiempo real.

La reacción de Rai

La reacción de Raimundo no se hizo esperar. Visiblemente molesto desde la casona, comentó que le había resultado difícil abrirse, y cuestionó si eso significaba que debía comportarse de otra manera. Luego fue más duro: "qué mal ver esta h…, se está sepultando sola".

Pero la noche no terminó con eso. Antes de cerrar el pijama party, Tonka tomó la decisión de llamar a Rai para que fuera a enfrentar en persona las acusaciones de Sofía. La animadora fue directo al punto.

"¿Estás actualmente en una relación?", le preguntó Tonka frente a todos. Raimundo lo negó y trató de explicar lo que siente, aunque sus palabras dejaron más preguntas que respuestas.

"No me gustaría que Faloon vea afuera que yo entre acá y agarre a todas", dijo. Agregó que lo que siente por ella es algo que tiene que procesar, y que quiere ser un hombre distinto en su vida, reconociendo que ella ha pasado por situaciones difíciles.

Sofía sufre por Rai

Una vez terminada la actividad, Sofía tuvo un momento más íntimo con Guarén y le confesó cómo la estaba afectando la actitud de Rai. Sus palabras dejaron ver una vulnerabilidad que no siempre muestra en pantalla.

"Me ignora, es como si no existiera, y yo igual lo necesito, esa contención que tuvimos, no quiero que me dé besos, quiero que sea más cercano no más, está siendo muy frío y él no es así", le dijo Sofía a su compañera.

Guarén no le endulzó la respuesta. Le hizo ver que Rai está siendo frío por otra persona y que eso no es algo que Sofía pueda cambiar. "Ya no le nació", le señaló con franqueza.

Pero Guarén no se quedó solo en la conversación con Sofía. Decidió ir a encarar directamente a Raimundo y recordarle algo que parecía haberse olvidado en medio del encierro.

Le recordó que entró al reality con Sofía, no con Faloon. Que ella no se había fijado en nadie más porque desde el principio apostó a que fueran una dupla y buenos compañeros dentro del juego.

"Acá solamente estás pensando en ti y en tu proceso", le dijo Guarén, apuntando a que Rai nunca le había dicho a Sofía que lo de Faloon afuera era algo que le importaba tanto. Un reproche directo que dejó poco espacio para la defensa.

La situación entre Sofía y Raimundo en Volverías con tu ex? 2 sigue siendo una de las más complejas del encierro. Él con la cabeza y el corazón divididos entre lo que vive adentro y lo que dejó afuera, y ella tratando de entender qué rol ocupa en todo esto.

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