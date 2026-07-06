La FIFA suspende la sanción al estadounidense Balogun tras llamada de Trump

06 jul. 2026 - 00:45 hrs.

En una sorpresiva decisión que sacudió el Mundial, la FIFA habilitó este domingo al delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final ante Bélgica pese a la tarjeta roja recibida en la ronda anterior, días después de que el presidente Donald Trump llamara a Gianni Infantino para pedirle que revisara la expulsión.

Trump se comunicó por teléfono con el patrón de la FIFA, con quien mantiene una relación estrecha, el pasado miércoles, el mismo día en que Balogun fue expulsado durante el triunfo sobre Bosnia y Herzegovina (2-0) en dieciseisavos de final, confirmaron este domingo a la AFP dos fuentes cercanas al caso bajo condición de anonimato.

Una insólita decisión

Cuatro días después, la FIFA anunció el domingo que suspende la aplicación del partido de sanción al delantero del AS Mónaco, una decisión que permitirá que la coanfitriona Estados Unidos cuente con su máximo goleador en el duro cruce del lunes ante Bélgica.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social pocos minutos después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA hiciera pública su decisión.

La medida generó reacciones en contra del lado de Bélgica y de apoyo por parte de Mauricio Pochettino, seleccionador del Team USA.

"Tenemos que celebrar la decisión", dijo el técnico argentino. "Ya fuimos suficientemente castigados contra Bosnia al tener que jugar con 10 hombres durante 30 minutos por una decisión completamente injusta".

Desde el mismo miércoles, Pochettino defendió que Balogun no tuvo ninguna intención de pisar al defensor Tarik Muharemovic en la acción que provocó su expulsión.

"Nunca fue una roja, hubo un error y un castigo demasiado grande para una acción involuntaria" afirmó.

Protesta de Bélgica

Todo apuntaba a que Pochettino debía encontrar un reemplazo para Balogun en el crucial duelo del lunes, en el que Estados Unidos buscará avanzar a cuartos de final e igualar su mejor actuación en la era moderna de los Mundiales.

Bajo las reglas de la FIFA, una tarjeta roja directa implica automáticamente una sanción de un partido, que no puede ser recurrida por el equipo del jugador.

La Comisión Disciplinaria, de hecho, decretó este domingo un juego de sanción a Balogun pero después precisó que ese castigo quedaba suspendido durante un período de prueba de un año.

El organismo se limitó a remitirse al artículo 27 del Código Disciplinario, que le faculta a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria, sin precisar los motivos para su ejecución en este caso particular.

La inusual medida provocó una inmediata reacción de la Federación Belga de Fútbol (RBFA), que dijo sentirse "asombrada" por una resolución que, a su juicio, "contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición".

La RBFA recordó que las expulsiones registradas anteriormente durante esta Copa del Mundo han conllevado suspensión y advirtió que estudia la posibilidad de recurrir.

Desde Seattle, su seleccionador Rudi Garcia recurrió a la ironía para expresar su malestar: "No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo el técnico francés en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el primer día de abril en muchos países del Viejo Continente.

Un asunto político

En Estados Unidos, donde crece el entusiasmo por el buen papel de los pupilos de Pochettino, la pérdida de Balogun había ascendido esta semana rápidamente hasta la esfera política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el jueves que a su selección la habían "jodido" y reclamó que existiera un mecanismo para apelar la sanción.

Tras conocerse la decisión, la Federación de Estados Unidos expresó su satisfacción al igual que figuras del plantel como Christian Pulisic, que consideró la presencia de Balogun como un "impulso" para el lunes.