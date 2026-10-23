Vocero de Gobierno afirma que Presidente Kast "no está contento" con rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

23 oct. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, afirmó que el Presidente José Antonio Kast "no está contento" con la rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales contra menores y que, por lo mismo, instruyó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, solucionar el problema.

En La Moneda, el subsecretario de la Segegob declaró que "por supuesto que el Presidente no está contento con estas rebajas de penas, pero no solamente está preocupado, sino que también ocupado, y por eso encargó al ministro Rabat dar solución definitiva a este tipo de casos".

Añadió que "el gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores. Y por lo tanto, es un tema que para nosotros es fundamental y es doloroso. Ahora, aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución".

La búsqueda de una "reforma exprés"

Sin embargo, enfatizó que "estamos convencidos que (es) una ley que hay que modificar. Estamos convencidos que lo que ocurrió abre un espacio importante para tal vez hacer una reforma express que nos permita terminar con estos beneficios o regularlos de mucho mejor forma".

No obstante, advirtió que "los decretos que ya estén tramitados, que ya estén ejecutoriados o ejecutados, sin duda que es muy difícil retrotraerlos".

Gobierno respalda actuar del ministro Rabat

Finalmente, defendió la actuación de Rabat: "Él actuó conforme a derecho y actuar de otra forma sería ir contra la Constitución. Lo que vamos a hacer es cambiar la legislación, y por lo tanto la solución se va a dar hoy día en el plano legislativo".

Todo sobre Gobierno de Kast