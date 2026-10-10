Detienen a siete integrantes de "La Jauría" en Valparaíso: Tienen entre 13 y 20 años

10 oct. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso operativo de Carabineros y funcionarios municipales permitió la detención de siete personas, en menos de 24 horas, vinculadas a robos por sorpresa en sectores céntricos de Valparaíso.

Según informó el periodista de Meganoticias, Rodrigo Escobar, los procedimientos se concretaron mediante patrullajes nocturnos y el monitoreo de cámaras de seguridad, cuyos registros permitieron identificar a los involucrados.

Los sujetos, de entre 13 y 20 años, actuarían en grupo, acción conocida como "Jauría", para atacar a transeúntes, turistas, comerciantes y vecinos, sustrayendo celulares, joyas y otras pertenencias. Los hechos han generado preocupación entre los habitantes de la comuna debido a la violencia con que se cometerían los delitos.

Entre los detenidos, uno fue acusado de atacar con un arma cortopunzante a un carabinero en el brazo durante el procedimiento. Además, otro de los aprehendidos portaba un arma de fuego al momento de su detención.

Otro antecedente que llamó la atención es que uno de los sujetos había sido detenido anteriormente y, tras pasar por el control de detención, quedó en libertad. Sin embargo, horas más tarde volvió a ser aprehendido por personal policial debido al mismo delito.

Los operativos continúan en el centro de Valparaíso, con la participación de Carabineros y funcionarios municipales, quienes buscan identificar y detener a los que continúan involucrados en estos robos.

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