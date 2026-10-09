Tendría 66 aerogeneradores: Proyecto de parque eólico marino en Valparaíso afrontaría votación clave este viernes

09 oct. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto del Parque Eólico Marino Lile atraviesa un hito crucial en su proceso de tramitación. La Comisión Regional de Uso de Borde Costero, presidida por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, votaría durante este viernes la solicitud de concesión marítima para la obra en Valparaíso.

Esta iniciativa, impulsada por la empresa Lile —vinculada al grupo Acciona Energía y Blue Lines Energía—, contempla una inversión de US$2.564 millones.

El proyecto prevé la instalación de 66 aerogeneradores montados sobre estructuras flotantes ancladas al fondo marino, acompañados de sus obras de fondeo y conexión eléctrica para aprovechar el potencial del viento en el mar.

Observaciones técnicas

A pesar de ser una apuesta relevante por la energía limpia, la propuesta enfrenta observaciones técnicas y de la comunidad que ponen en duda su viabilidad en la localización actual, consignó DF.

Uno de los mayores reparos técnicos apunta a la proximidad del proyecto con las rutas de embarcaciones mercantes y navales que circulan frente a Valparaíso.

El Comité Técnico de la comisión emitió un informe previo desfavorable centrado en su emplazamiento. Al respecto, autoridades locales como el consejero regional Manuel Millones señalaron que las objeciones no cuestionan la calidad energética de la iniciativa, sino su compatibilidad con el tráfico marítimo.

Imagen referencial / Shutterstock

Dado que el trazado proyectado se ubica a unas cinco millas de la orilla de Laguna Verde, cualquier navío con dirección al sur se vería obligado a desviarse hasta la altura de Quintero, alterando de forma sustancial la navegación habitual del sector.

Resistencia en Laguna Verde y postura municipal

A las advertencias de navegación se suma la fuerte oposición de residentes y agrupaciones ambientales de Laguna Verde. Entre las principales inquietudes destacan el impacto paisajístico, los posibles daños al entorno natural y la falta de claridad en algunos antecedentes entregados por la empresa.

Desde la Municipalidad de Valparaíso, liderada por la alcaldesa Camila Nieto, se valoró el avance hacia una matriz energética limpia, pero se remarcó la importancia de actuar con responsabilidad respecto del territorio y el borde costero.

La administración comunal indicó que evaluará los antecedentes técnicos y las necesidades de los vecinos de Laguna Verde antes de definir su postura.

Un proceso de larga data

La votación llega tras casi tres años de tramitación administrativa. La solicitud original fue presentada ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en diciembre de 2023 y admitida a trámite en abril de 2024.

Aunque la Comisión Regional de Uso del Borde Costero deba emitir su pronunciamiento, la decisión final sobre la concesión marítima recaerá en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa.

De avanzar, el proyecto enfrentará además los retos inherentes a una tecnología inédita en la zona. Especialistas del sector advierten que el desarrollo de un parque eólico marino con estas características puede requerir al menos 10 años de ejecución.

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