Pescador encuentra cuerpo sin vida de mujer en sector costero de Cachagua

10 oct. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio procedimiento policial se desarrolló durante la noche de este viernes en el sector costero de Cachagua, luego de que un pescador encontrara el cuerpo sin vida de una mujer.

El hallazgo se registró cerca de las 21.30 horas en las inmediaciones del fundo Aguas Claras.

Tras la denuncia, Carabineros y Seguridad Municipal concurrieron al lugar, activándose posteriormente un operativo que involucró a la Policía Marítima, Bomberos de Zapallar y la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción de la Fiscalía.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se investiga si el cuerpo corresponde a una mujer cuya desaparición fue denunciada hace días en Santiago, luego de que documentos asociados a esa persona fueran encontrados en playa Las Cujas, en Cachagua; sin embargo, hasta el término del procedimiento no se había logrado confirmar su identidad.

El Servicio Médico Legal retiró el cuerpo en la madrugada de este sábado, mientras continúan las diligencias para establecer su identificación y las circunstancias del fallecimiento.

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