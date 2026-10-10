Persecución en Ñuñoa termina con choque a micro y seis detenidos tras robo de vehículo

10 oct. 2026 - 05:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto ocurrido durante la madrugada del sábado en la comuna de Ñuñoa derivó en una persecución policial que culminó con un accidente de tránsito y seis personas detenidas, de las cuales dos resultaron con lesiones tras chocar contra un bus de la locomoción colectiva.

El hecho se produjo cuando una banda integrada por adultos y menores de edad abordó a un conductor. Los asaltantes lo amenazaron con un revólver, lo golpearon en el suelo y le quitaron su vehículo para darse a la fuga.

Seguimiento policial y colisión contra una micro

Tras la alerta de lo ocurrido, patrullajes de Carabineros permitieron ubicar el automóvil robado en el sector de la avenida Américo Vespucio con Irarrázaval, y se inició un seguimiento por cerca de tres cuadras.

La huida finalizó abruptamente cuando el grupo se saltó un semáforo en rojo e impactó contra un bus del transporte público que transitaba por el lugar sin pasajeros. Producto de la fuerza del golpe, el vehículo robado quedó con severos daños, y dejó a dos de los ocupantes atrapados en su interior.

El oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, teniente Francisco Cabezas, entregó antecedentes del procedimiento y del arresto del grupo:

"Dos de los delincuentes terminan atrapados dentro del vehículo y Carabineros logra la detención de los otros cuatro ocupantes, quienes intentaron huir del lugar (...) En cuanto a las dos personas que se encontraban al interior del vehículo, tuvieron que ser rescatadas por Bomberos y trasladadas hasta el Hospital del Salvador."

Detenidos y estado de la víctima

El operativo dejó como saldo la detención de cuatro adolescentes y dos adultos de 19 y 20 años. Además, en el lugar se logró la incautación del revólver utilizado en el atraco.

Respecto al estado de salud de los involucrados, las autoridades precisaron que la víctima resultó con lesiones leves producto de los golpes sufridos durante el asalto, mientras que el chofer del bus resultó ileso. Por su parte, los dos detenidos hospitalizados se encuentran fuera de riesgo vital, aunque uno de ellos sufrió múltiples fracturas a causa del choque.

El Ministerio Público dispuso que la Sección de Investigación Policial (SIP) quedara a cargo de los peritajes al vehículo, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en el sector.