Avistan tiburón en Isla de Pascua: Delegación Presidencial recomienda evitar el ingreso al mar en Hanga Roa
¿Qué pasó?
Un tiburón fue avistado en la bahía de Hanga Roa, en Isla de Pascua, región de Valparaíso, situación que llevó a la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua a entregar una serie de recomendaciones para resguardar a residentes y visitantes.
Ante el avistamiento, la institución llamó a evitar el ingreso al mar en la bahía de Hanga Roa, además de adoptar medidas de resguardo al momento de realizar actividades y deportes náuticos, con el fin de prevenir situaciones de riesgo.
Monitoreo y patrullajes en el borde costero
La Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua informó que la Armada de Chile se encuentra monitoreando la zona tras el avistamiento del ejemplar.Ir a la siguiente nota
Asimismo, los centros de buceo fueron notificados sobre la presencia del tiburón y se mantendrán patrullajes preventivos en el borde costero.
Finalmente, la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua solicitó tanto a la comunidad como a los visitantes dar aviso oportuno a las autoridades ante nuevos avistamientos.
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