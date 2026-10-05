No es solo Bachelet: un grabador de billetes, el último alfarero de Arica y una vecina de 110 años entre los 100 Líderes Mayores

05 oct. 2026 - 11:46 hrs.

Una vecina que nació en 1916, un cartero que sigue repartiendo cartas 63 años después de su primer día y el hombre que grabó a mano los retratos de los billetes chilenos. Son algunas de las historias menos conocidas de 100 Líderes Mayores 2026, el reconocimiento que cada año destaca a personas de 75 años o más que siguen aportando al país.

La sexta edición de la iniciativa, organizada por Fundación Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, recibió 4.448 postulaciones desde Arica hasta Cabo de Hornos. Entre los seleccionados figuran la expresidenta Michelle Bachelet, el humorista Iván Arenas, el "Profesor Rossa", y el cantautor Eduardo Gatti. Pero buena parte de la lista la componen oficios, récords y trayectorias que rara vez llegan a los titulares.

Estas son algunas de ellas, según los perfiles publicados por la organización en el sitio oficial de la iniciativa.

Margarita, 110 años: la vecina más longeva de La Reina

Margarita de las Mercedes Flores nació el 6 de junio de 1916 y es la persona de mayor edad de la comuna de La Reina, donde vive desde 1972. Hasta la pandemia participaba en su club de personas mayores y en talleres municipales, y este año la comuna la nombró Vecina Ilustre. La organización la presenta como "la reina de La Reina". Es la integrante de más edad de toda la lista 2026.

David Reyes, el cartero que reparte desde 1963

David Rolando Reyes Farías, de 83 años y vecino de La Cisterna, ingresó en 1963 al entonces Servicio de Correos y Telégrafos, hoy Correos de Chile. Desde entonces no ha dejado el oficio: acumula 63 años de trayectoria ininterrumpida y, de acuerdo con su perfil oficial, sería probablemente el cartero más longevo del país. Le tocó pasar del reparto a pie y en bicicleta a la era digital. En su juventud fue boxeador y bailarín de rock and roll en la bohemia santiaguina, y también dirigente sindical y deportivo. Hoy reparte correspondencia en el casco histórico de Santiago.

Marcos Simpson, el grabador de nuestras "lucas"

Durante 44 años, Marcos Simpson Rubio trabajó en la Casa de Moneda creando retratos y viñetas de billetes chilenos mediante grabado en acero a pulso, una técnica completamente manual. Tiene 88 años, vive en San Bernardo y aprendió el oficio siendo adolescente. Lejos de retirarse, hoy lo mantiene en su emprendimiento Joyas Simpson, donde traduce motivos y obras pictóricas a grabados estampados en plata, según detalla la iniciativa.

"Mister Chile" volvió al ring a los 83 años

Manuel Vargas Novoa ganó el título de Mister Chile en 1965, en la Quinta Vergara, y se transformó en una de las figuras de "Titanes del Ring", el programa de lucha libre que TVN emitía en los años 70. También compitió en Venezuela, donde se le recuerda por sus acrobacias. A los 83 años entrena a diario en su propio gimnasio en Valparaíso, y en 2026 regresó al cuadrilátero en un evento de Guerra de Titanes, además de participar en un spot promocional de la WWE para Netflix, consigna su perfil.

Luisa Rivas, cinco veces campeona mundial de maratón

La cauquenina Luisa Inés Rivas Díaz, de 75 años, ha sido cinco veces campeona mundial de maratón en categorías senior y ha conseguido primeros lugares en maratones como Nueva York, Chicago y Berlín. Tras correr Tokio en 2023 obtuvo la medalla Six Star, que se entrega a quienes completan los seis grandes maratones del mundo (las World Marathon Majors). Su rutina semanal, detallada por la organización, incluye tres o cuatro días de trote, dos de gimnasio y uno de natación. Este año marcó un nuevo récord en la media maratón del Loira, en Francia.

Reinventarse después de los 60: YouTube, lúpulo y aviación

Norma Lantadilla Gurman, de 82 años y vecina de San Antonio, empezó durante el confinamiento un canal de YouTube junto a su hijo, "Las Recetas de Mi Madre". Publica al menos un video semanal de cocina chilena y su canal reúne 270 mil suscriptores, según su ficha.

Juan Francisco Errázuriz Arnolds, en cambio, dejó la banca después de más de tres décadas y a los 62 años fundó Agrícola Pitreño en Lago Ranco. Probó doce variedades de lúpulo hasta dar con las que mejor se adaptaban al sur, y con su marca Lúpulos Hueimen se convirtió en el principal productor de esta planta en Chile, en un mercado cervecero que dependía del producto importado. La química Orietta Rodríguez Gaune, de 85 años, dirigió por más de 30 años laboratorios de IANSA mientras cultivaba una pasión poco común para las mujeres de su generación: la aviación. Fue presidenta de la Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile.

Greda negra, malaria y una chilena en África

La lista también reconoce oficios ancestrales y trayectorias de servicio público. Victorina Gallegos Muñoz, de 77 años, es una de las principales guardianas de la alfarería en greda negra de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, en Ñuble, y fue declarada Tesoro Humano Vivo en 2014. Hoy forma a nuevas generaciones en esta técnica de origen prehispánico.

En el extremo norte, Juan Tapia Ñave, de 94 años, es el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota. Como auxiliar de enfermería, integró equipos que combatieron la malaria y la vinchuca en zonas rurales, de acuerdo con su perfil. Y la pediatra y epidemióloga Filomena Falaha, de 97 años, trabajó para la OMS y UNICEF en programas materno-infantiles en más de veinte países africanos, experiencia que relató en su libro "Una chilena en África".

Cómo se eligió a los 100 y cuándo es la ceremonia

Las postulaciones se presentaron en cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; y Vida Saludable y Deportes. El jurado fue presidido por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, e incluyó a representantes de empresas, medios y a líderes reconocidos en ediciones anteriores, como el exfutbolista Carlos Caszely y la exrectora Rosa Devés. Megamedia participa como medio colaborador de la iniciativa.

Para Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, reconocer a las personas mayores "ya no es un gesto simbólico, sino una necesidad país". La ceremonia de reconocimiento se transmitirá por EMOL TV el martes 3 de noviembre, a las 11:00 horas.

En un país que envejece a gran velocidad, la lista funciona como un mapa poco habitual: junto a premios nacionales y exministros aparecen un cartero de La Cisterna, una alfarera de Ñuble y una vecina nacida en plena Primera Guerra Mundial. Todos comparten algo que la convocatoria buscaba demostrar: que el aporte no tiene fecha de vencimiento.