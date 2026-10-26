Hombre acribillado en Recoleta: Encuentran una veintena de proyectiles balísticos en el lugar cercano a La Vega

26 oct. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se investiga en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, luego de que un hombre fuera encontrado fallecido en la vía pública con múltiples impactos de bala durante la madrugada de este lunes.

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque fue cometido por sujetos que dispararon contra la víctima desde un vehículo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Juárez Corta con Juárez Larga, cerca de La Vega Central. En el sitio del suceso, los equipos investigadores encontraron al menos una veintena de proyectiles balísticos.

¿Qué se sabe del ataque?: Posible vínculo con otro reporte de disparos

Cristián Paredes, fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano, señaló:

"Estamos con las primeras indagaciones, lo que podemos decir es que se trata de un homicidio provocado por terceras personas y hay al menos una veintena de proyectiles balísticos en el lugar. Incluso estamos viendo qué tiene que ver con este hecho una denuncia de un proyectil que habría caído en una residencia en altura cercana".

Sobre la dinámica del crimen, el fiscal Paredes agregó: "La situación tiene que ver con un vehículo que habría llegado al lugar y desde el cual sujetos habrían disparado en contra de la víctima".

Por su parte, el comisario Juan Serena, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que "en plena vía pública permanecía el cuerpo de un ciudadano adulto de entre 25 a 30 años de edad". La víctima se encuentra preliminarmente identificada, pero las autoridades no han entregado datos como su nacionalidad, ya que aún deben corroborar su identidad.

En paralelo, los equipos policiales se encuentran realizando empadronamientos en las inmediaciones para entrevistar a posibles testigos, además de levantar registros de cámaras de seguridad del sector. Estas diligencias buscan esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.