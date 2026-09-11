Sindicato de Albemarle logra acuerdo con la compañía y pacta bono de $23,5 millones

11 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Albemarle concretó la firma de su nuevo contrato colectivo con la compañía de litio, poniendo fin a un proceso de negociación que se extendió durante las últimas semanas.

El acuerdo se registra para los próximos 36 meses y contempla un bono de término de conflicto por un total de $23,5 millones, monto confirmado por el presidente del sindicato, Elías Torres.

Según se detalló, la cifra considera un monto líquido y un préstamo de permanencia de $9 millones, que será pagado en 35 cuotas. Además, se pactó un préstamo blando de $2 millones.

Detalles del acuerdo

Respecto del pago de los montos acordados, Torres explicó a Emol que "el acuerdo netamente de los valores, cómo se van a depositar, en estos minutos estamos ya trabajando con nuestros compañeros el modus operandi de la transferencia".

El proceso de negociación tuvo momentos de tensión durante su primera etapa. Según el dirigente, la empresa había presentado inicialmente una oferta que el sindicato consideró insuficiente. "La empresa llegó con una voluntad muy baja, una disposición totalmente ajena a la realidad", afirmó Torres.

El conflicto llevó a que las bases votaran a favor de una eventual huelga, con cerca de un 98% de respaldo. "Cuando la empresa recibió las votaciones con prácticamente un 98% de aprobación a huelga, ahí entendió y comprendió que estaba frente a una unidad laboral, a una unidad de trabajadores", sostuvo el dirigente.

Finalmente, el acuerdo fue presentado a las bases en una asamblea que reunió a los turnos de día y de noche y, según el sindicato, obtuvo un 100% de aprobación.

Desde Albemarle, en tanto, señalaron que "nos complace informar que se ha alcanzado un acuerdo en el proceso de negociación colectiva con el Sindicato Unitario de Trabajadores Albemarle" y valoraron el diálogo entre ambas partes.