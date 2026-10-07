Cathy Barriga enfrenta este miércoles audiencia clave: Inicia preparación de juicio oral por caso de Maipú

07 oct. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se realizará una audiencia clave en el proceso judicial contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Se trata de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia previa a la eventual realización del juicio donde se deberán abordar las acusaciones en su contra.

La diligencia se desarrolla luego de que esta etapa del proceso fuera postergada en dos oportunidades. Barriga fue formalizada en octubre de 2024 y la Fiscalía Oriente sostiene que durante su administración se habrían producido una serie de irregularidades que habrían provocado un millonario perjuicio al patrimonio municipal.

¿Qué se discutirá en la audiencia?

La audiencia de preparación de juicio oral corresponde a una etapa previa al juicio propiamente tal, en la que las partes deben abordar las acusaciones y las pruebas que serán presentadas en la eventual instancia ante el tribunal oral.

En el caso de Barriga, el Ministerio Público sostiene que durante su gestión se habría creado una estructura que habría permitido realizar gastos de manera irregular, ocultar déficits y utilizar recursos municipales para fines distintos de aquellos a los que estaban destinados.

La investigación contempla cuatro delitos imputados a la exalcaldesa, entre ellos fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos.

Uno de los antecedentes mencionados en la investigación corresponde a gastos por cerca de $54 millones en peluches y aproximadamente $18 millones en collares, los que son considerados por el Ministerio Público dentro de los gastos que están siendo cuestionados.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que se habrían utilizado recursos municipales para fines personales. Entre los antecedentes mencionados figura el pago de servicios jurídicos con fondos de la Municipalidad de Maipú para asuntos personales de Barriga y su esposo, Joaquín Lavín León.

El presunto perjuicio a las arcas municipales

Uno de los puntos centrales de la acusación es el supuesto perjuicio económico provocado al municipio durante la administración de Barriga.

De acuerdo con los antecedentes, el Ministerio Público sitúa el perjuicio en una cifra superior a los $31 mil millones, mientras que en el marco del esquema que atribuye a Barriga y sus asesores se habla de una cifra cercana a los $32 mil millones.

La Fiscalía plantea además que se habrían adulterado documentos oficiales relacionados con los presupuestos municipales, mientras que los documentos originales reflejarían déficits en las cuentas de la alcaldía. Según esta tesis, el Concejo Municipal habría aprobado determinados programas sin contar con los recursos necesarios.

La pena que solicita la Fiscalía

Para este proceso judicial, el Ministerio Público solicita una pena de 23 años de cárcel para Cathy Barriga, además de la inhabilitación total para ejercer cargos públicos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien dio a conocer el déficit que habría quedado en las arcas municipales tras asumir el cargo y realizarse una auditoría.

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