"Créanme, esta es la verdad más pura": Cristiano Ronaldo rompe el silencio y apunta contra Jorge Jesus

06 oct. 2026 - 17:53 hrs.

Cristiano Ronaldo rompió su silencio y explicó en primera persona las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de la selección portuguesa. A través de un extenso comunicado, el delantero relató las conversaciones que mantuvo con el entrenador Jorge Jesus y aseguró que existieron acuerdos que posteriormente no se cumplieron.

El futbolista también asumió responsabilidad por su comportamiento y pidió disculpas por haberse retirado de la concentración. Sin embargo, sostuvo que su decisión estuvo marcada por una pérdida de confianza en la palabra del seleccionador.

“El entrenador me había fallado con su palabra”, afirmó Cristiano, en referencia a lo ocurrido durante el partido ante Noruega.

Cristiano asegura que Jorge Jesus le había prometido 30 minutos

Según el relato del delantero, inicialmente el plan acordado con el cuerpo técnico contemplaba que disputara determinados encuentros y que tuviera una participación controlada debido a su preparación física.

Sin embargo, el día del partido ante Noruega, un integrante del cuerpo técnico se acercó a Cristiano durante el almuerzo y le comunicó que Jorge Jesus quería hablar con él: “Me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos”, relató el portugués.

Cristiano aseguró que, pese a que el encuentro no estaba contemplado inicialmente dentro de su planificación física, aceptó la propuesta: “Obviamente dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos”, contó.

El delantero comenzó a calentar durante el segundo tiempo, pero finalmente no ingresó: “El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron”, señaló.

Y agregó: “El entrenador me había fallado con su palabra”.

El mea culpa de Cristiano: “No debí haberlo hecho”

Tras el encuentro, el futbolista reconoció que reaccionó de una manera que considera equivocada. Cristiano explicó que no acudió a saludar a los aficionados y posteriormente abandonó la concentración.

“Al final del partido, solo quería que todo terminara con una victoria y estar solo. No fui a saludar a los aficionados. Un error del que soy totalmente responsable y que no debería haber ocurrido”, afirmó.

El portugués también pidió disculpas a los seguidores que acompañaron a la selección: “Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó con tanta intensidad, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, viajaron hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado”, sostuvo.

La conversación que terminó quebrando la relación

Cristiano relató que, 48 horas después del partido, sostuvo una reunión con Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr y persona que, según el delantero, había participado de conversaciones anteriores entre ambos.

De acuerdo con su versión, en ese encuentro se acordó que el entrenador explicaría públicamente lo ocurrido y reconocería que había existido un error al hacerlo calentar sin finalmente utilizarlo.

“Terminamos la reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo, prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que me acababa de decir y que el asunto estaba zanjado”, relató.

Sin embargo, Cristiano aseguró que posteriormente la actitud del técnico cambió durante una videoconferencia: “La actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas”, afirmó.

“Era la segunda vez que faltaba a su palabra”

El delantero sostuvo que las diferencias con Jorge Jesus terminaron provocando una ruptura de confianza: “Por lo tanto, ninguna de esas notas decía que el entrenador se hubiera disculpado conmigo”, afirmó Cristiano.

Y fue más allá: “Era la segunda vez que faltaba a su palabra”. Según su versión, esa situación fue determinante para que decidiera abandonar el entrenamiento y la concentración del combinado portugués.

“Decidí abandonar el entrenamiento sin esperar más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad”, sostuvo.

Cristiano acepta una eventual sanción

Pese a sus críticas al seleccionador, el delantero asumió que su decisión de abandonar la concentración puede tener consecuencias disciplinarias: “La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse”, afirmó.

En ese sentido, Cristiano remarcó que su condición de capitán implica una responsabilidad adicional: “No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias”, señaló.

Finalmente, Cristiano aseguró que su intención no es cerrar la puerta a la selección portuguesa. Por el contrario, afirmó que espera volver a defender a su país una vez que cumpla la eventual sanción.

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, aseguró.

El delantero cerró su comunicado insistiendo en que su versión corresponde a lo que realmente ocurrió desde su perspectiva: “Esta es, créanme, la verdad más pura”, concluyó.

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