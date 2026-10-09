Alcalde de Talagante advierte que familias de campamento en lecho del río Mapocho se niegan a evacuar tras crecida

09 oct. 2026 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal provocaron un peligroso aumento en el caudal del río Mapocho, afectando gravemente a la comuna de Talagante. La crecida del cauce derivó en el desborde de brazos externos de agua que ingresaron directamente a las viviendas de un campamento ubicado en plena ribera, donde habitan cerca de 600 familias y más de 2.500 personas.

Ante la gravedad de la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería de alerta SAE para solicitar la evacuación preventiva del sector Campamento Ribera del Río, solicitando a los vecinos actuar con calma, acatar las instrucciones de la autoridad y considerar el traslado de sus mascotas.

A pesar de los llamados de emergencia desplegados por personal municipal, Bomberos, Carabineros, la PDI y el Ejército, quienes utilizaron drones, megáfonos y patrullajes a pie, un número importante de residentes se ha negado a abandonar la zona de peligro.

Miedo, indocumentación y rescates nocturnos en medio de la oscuridad

La resistencia a evacuar responde principalmente al temor de perder sus pertenencias y a la situación de migración irregular de varios vecinos, según comentó el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas. No obstante, las condiciones del terreno se han vuelto críticas debido al avance de la noche, la nula visibilidad y la fuerza con la que el río continúa erosionando el terreno.

En medio del operativo nocturno, equipos de rescate debieron movilizarse en vehículos 4x4 para evacuar a una familia que quedó aislada a 500 metros del punto de control principal, mientras que un grupo especializado en rescate técnico con cuerdas permanece en el lugar ante la alta probabilidad de que vecinos atrapados soliciten auxilio de madrugada.

"Este campamento está dentro del río": El categórico llamado del alcalde

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, enfatizó la urgencia de buscar una solución definitiva para este asentamiento que, según indicó, representa una emergencia recurrente cada vez que enfrentan un frente de mal tiempo de magnitud.

"Este campamento es diferente a los demás: está dentro del río. Cada dos o tres años tienen que ir constantemente Bomberos, Seguridad Pública, Carabineros y el Ejército a hacer evacuaciones y salvar gente. Le hago un llamado a la autoridad gubernamental para que de una vez por todas erradiquemos este campamento. Acá viven niños, mascotas y adultos mayores que no tienen por qué pagar la responsabilidad de inescrupulosos, sabiendo que es una zona de riesgo", manifestó el jefe comunal.

Las autoridades locales mantendrán reuniones de coordinación durante la madrugada para monitorear el comportamiento del cauce y mantener los albergues comunales habilitados para los vecinos que decidan trasladarse a una zona segura.