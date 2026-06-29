¿Cuál es el próximo fin de semana largo?

29 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Luego de este feriado de San Pedro y San Pablo, hay que esperar a mediados de julio para tener un nuevo festivo: el 16 de julio, cuando se conmemore el Día de la Virgen del Carmen.

Sin embargo, lo que muchos esperan es que un festivo coincida con un lunes o viernes para que así sea un fin de semana largo, cosa que no ocurrirá, al menos, ahora en julio de 2026.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Según el calendario de días festivos, el próximo feriado en Chile será el sábado 15 de agosto, que no podrá ser celebrado por muchos, ya que cae sábado, día que muchos trabajadores tienen libre.

Por tanto, el próximo fin de semana largo será el de Fiestas Patrias, el viernes 18 de septiembre. Tanto ese día como el 19 son festivos irrenunciables.

Así las cosas, pese a que quedarán 10 feriados contando el de julio, solamente dos de ellos formarán fines de semana largos, que, en concreto, serán el lunes 12 de octubre y el viernes 25 de diciembre.

Los feriados que quedan en 2026

Jueves 16 de julio - Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto - Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre - Día de la Independencia ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre - Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre - Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre - Navidad (irrenunciable).

Todo sobre Feriados